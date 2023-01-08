تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي والجنيه المصري اليوم 8 يناير 2023

أعلن البنك المركزي بالكويت اليوم الموافق 8 من يناير 2023، عن سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي، والذي قد وجد به استقرار مستمر عن ما تم تسجيله منذ الكثير من الأيام، وأعلن أيضا البنك عن أسعار الدينار مقابل العملات العربية الأخرى مثل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الدينار الكويتي

وعن سعر الدولار اليوم مقابل الدينار الكويتي اليوم، فسجل في حركة البيع سعر 0.31 دينار، أي لن يصل سعره إلى نصف دينار واحد، بينما تم تسجيله في حركة الشراء 0.30 دينار كويتي، وسط توقعات بثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولن تتغير كثيرًا.

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى

يمكنك من خلال كافة التفاصيل التي سوف يتم سردها في النقاط التالية، أن تتعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى وفقًا لما تم تسجيله في البنك المركزي الكويتي اليوم الموافق، 8 من يناير 2023:

سعر الدنيار الكويتي اليوم مقابل الجنية المصري فأنه يصل إلى 88.17 جنية مصري.

بينما سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الدولار الأمريكي فأنه يسجل سعر 3.27 دولار أمريكي.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الريال السعودي فأنه يصل إلى 12.30 ريال سعودي.

بينما تم تسجيل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية الاسترليني، فأنه يصل إلى 2.71 جنية أسترليني.

حيث تم تسجيل سعر الدينار الكويتي مقابل الدرهم الإماراتي فأنه يصل إلى 12.02 درهم إماراتي.

متوسط سعر الدينار مقابل الجنيه

أما عن متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق الثامن من نوفمبر 2023، فقد سجل 88.17 جنيه، وفي مصر وصل أعلى سعر تداوله له في بنك قناة السويس بسعر 88.59 للشراء و88.98 للبيع.