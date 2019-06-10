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تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2019 في محلات الصاغة ..عيار 21 يسجل 630 جنيهاً

كتب مصطفى عبدهفي آخر تحديث
تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2019 في محلات الصاغة ..عيار 21 يسجل 630 جنيهاً
اسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 يونيو في مصر ارتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس الذي استقر فيه السعر نسبياً حيث وصل سعر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في مصر سعر 630 جنيه للجرام مقابل 628 جنيه يوم أمس، فيما وصل عيار 24 إلى سعر 720 جنيه للجرام مقابل 717 جنيه يوم أمس، وأسعار المعدن النفيس كانت في ارتفاع مستمر خلال الأيام الماضية.

ويتأثر سعر الذهب بسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والمصارف والصرافات، كما يتأثر بسعر الأوقية عالمياً والذي زاد بنسبة كبيرة لم يصل لها منذ ثلاث أشهر حيث وصل سعر الأوقية اليوم إلى 22,487 جنيه أي ما يعادل 1341 دولار أمريكي، ونتعرف من خلال هذا التقرير المفصل عن أسعار المعدن الأصفر اليوم بمحلات الصاغة وفي الاسواق كما نتابع أخر التطورات في السعر على مدار اليوم.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر اليوم الاثنين 10 يونيو:

جاءت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة في مصر كالتالى:

العيار السعر بالجنية
عيار 24 713 إلى 715
عيار 22 654 إلى 656
عيار 21 624 إلى 626
عيار 18 535 إلى 537
الاونصة 22,179 إلى 22,250
الجنيه الذهب 4,992 إلى 5,008

ننوه: أنه قد تختلف هذه الأسعار من محل صاغة لآخر ولكن الفرق بسيط ولن يؤثر على سعر الذهب الاجمالي، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب دائماً محط أنظار واهتمام المقبلين على الزواج أو المستثمرين لأنه مرتبط بالاقتصاد العالمي ويعتبر الملاذ الآمن للجميع.

أسعار الذهب اليوم في مصر 10-6-2019

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

العيار السعر بالجنية
عيار 24 720.19
عيار 22 660.41
عيار 21 630.17
عيار 18 540.14
أوقية الذهب 22,487 جنيه
كيلو الذهب 723,063 جنيه

ونستمر في الاهتمام بأسعار الذهب في مصر وأحدث التغيرات على مدار اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019

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عن الكاتب

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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