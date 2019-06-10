تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2019 في محلات الصاغة ..عيار 21 يسجل 630 جنيهاً

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 يونيو في مصر ارتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس الذي استقر فيه السعر نسبياً حيث وصل سعر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في مصر سعر 630 جنيه للجرام مقابل 628 جنيه يوم أمس، فيما وصل عيار 24 إلى سعر 720 جنيه للجرام مقابل 717 جنيه يوم أمس، وأسعار المعدن النفيس كانت في ارتفاع مستمر خلال الأيام الماضية.

ويتأثر سعر الذهب بسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والمصارف والصرافات، كما يتأثر بسعر الأوقية عالمياً والذي زاد بنسبة كبيرة لم يصل لها منذ ثلاث أشهر حيث وصل سعر الأوقية اليوم إلى 22,487 جنيه أي ما يعادل 1341 دولار أمريكي، ونتعرف من خلال هذا التقرير المفصل عن أسعار المعدن الأصفر اليوم بمحلات الصاغة وفي الاسواق كما نتابع أخر التطورات في السعر على مدار اليوم.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر اليوم الاثنين 10 يونيو:

جاءت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة في مصر كالتالى:

العيار السعر بالجنية عيار 24 713 إلى 715 عيار 22 654 إلى 656 عيار 21 624 إلى 626 عيار 18 535 إلى 537 الاونصة 22,179 إلى 22,250 الجنيه الذهب 4,992 إلى 5,008 ننوه: أنه قد تختلف هذه الأسعار من محل صاغة لآخر ولكن الفرق بسيط ولن يؤثر على سعر الذهب الاجمالي، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب دائماً محط أنظار واهتمام المقبلين على الزواج أو المستثمرين لأنه مرتبط بالاقتصاد العالمي ويعتبر الملاذ الآمن للجميع.

أسعار الذهب اليوم في مصر 10-6-2019

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: