تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

يرغب الكثير من الأشخاص في مصر بمتابعة أسعار الريال السعودي التي يتم تداولها في مختلف البنوك المصرية والأسواق الاقتصادية ، ويرجع ذلك للأهمية الكبيرة التي تلقاها أسعار الريال السعودي في الوطن العربي ومصر على وجه خاص ، فيرغب الكثير من الأشخاص سواء من أبناء مصر العاملين في المملكة العربية السعودية أو عائلاتهم الموجودة في مصر ، أو حتى المستثمرين والتجار بمتابعة أحدث التطورات المتعلقة بسعر صرف وتداول الريال السعودي داخل مختلف البنوك المصرية.

ونقدم لك من خلال النقاط التالية احدث وأدق أسعار تداول الريال السعودي الموجودة في مختلف البنوك العاملة في مصر ، سواء الحكومية أو الخاصة ، وذلك لليوم الأربعاء الموافق 28 – 8 – 2019.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك عودة

4.402 جنيه للشراء.

4.429 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

4.401 جنيه للشراء.

4.430 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

4.400 جنيه للشراء.

4.426 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.400 جنيه للشراء.

4.420 جنيه للبيع.

بنك بلوم

4.399 جنيه للشراء.

4.426 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

4.398 جنيه للشراء.

4.429 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.391 جنيه للشراء.

4.426 جنيه للبيع.

بنك مصر

4.391 جنيه للشراء.

4.426 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.390 جنيه للشراء.

4.430 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

4.390 جنيه للشراء.

4.442 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

4.388 جنيه للشراء.

4.429 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

4.387 جنيه للشراء.

4.426 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

4.383 جنيه للشراء.

4.426 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.380 جنيه للشراء.

4.429 جنيه للبيع.

بنك المشرق

4.380 جنيه للشراء.

4.426 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

4.377 جنيه للشراء.

4.421 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

4.377 جنيه للشراء.

4.425 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.375 جنيه للشراء.

4.434 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

4.374 جنيه للشراء.

4.436 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

4.373 جنيه للشراء.

4.425 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

4.371 جنيه للشراء.

4.427 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.371 جنيه للشراء.

4.431 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

4.369 جنيه للشراء.

4.468 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.368 جنيه للشراء.

4.429 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

4.366 جنيه للشراء.

4.421 جنيه للبيع.

بنك البركة

4.329 جنيه للشراء.

4.462 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.321 جنيه للشراء.

4.480 جنيه للبيع.