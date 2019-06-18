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تعرف على.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 بالبنوك والسوق السوداء

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 بالبنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودي اليوم

يرغب الكثير من المصريين في مختلف أنحاء جهورية مصر العربية في معرفة سعر الريال السعودي إلى حد كبير، ويزداد اهتمام المصرين بمعرفة سعر الريال في مصر مع اقتراب موسم الحج، وكذلك في حالة رغبة الملايين من المسلمين في مصر في أداء فريضة العمرة، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج، نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019.

سعر الريال السعودي في مصر

ومن الجدير بالذكر أن المصريين يهتمون بمعرفة أدق أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية، بالأخص في حالات ما قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية، فيقوم الصريون بالتوجه إلى البنوك من أجل القيام بتحويل العملة المصرية “الجنيه” إلى العملة السعودية “الريال” قبل السفر.

كما تجدر الإشارة إلى قيام الكثير من المصريين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية بالبحث حول سعر الريال في مصر، وذلك لمعرفة قيمة رواتبهم، وأموالهم في الأسواق المصرية.

كما يذكر أن الجنيه المصري يحافظ على قيمته المتعارف عليها خلال أسعار الصرف المتداولة في البنوك مقابل عملة الريال السعودي، ووجب ذكر أن هذا الاستقرار قد استمر على مدار ما يقرب من الثلاثة أشهر الماضية بشكل متواصل، ويذكر أن الريال السعودي طوال تلك الفترة لم يتجاوز الخمس جنيهات في جميع البنوك الموجودة داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 4.5080 4.5680
البنك المصري الخليجي 4.5350 4.5600
البنك الأهلي 4.5280 4.5570
بنك البركة 4.4600 4.5960
بنك الأسكندرية 4.5010 4.5570
البنك العربي الافريقي 4.5050 4.5570
البنك المركزي 4.5270 4.5610
بنك مصر 4.5270 4.5570
بنك بلوم مصر 4.5300 4.5570
كريدي أجريكول 4.5120 4.5610
بنك التعمير والإسكان 4.3810 4.5930
بنك بيريوس 4.5130 4.5620
بنك قناة السويس 4.5190 4.5600
المصرف المتحد 4.5010 4.5570
البنك التجاري الدولي 4.5120 4.5570
بنك المشرق 4.5150 4.5620
المصرف العربي الدولي 4.5300 4.5570
بنك HSBC 4.5400 4.5600
بنك سايب 4.5100 4.5600
البنك الأهلي اليوناني 4.5080 4.5700
البنك المصري لتنمية الورادات 4.5100 4.5550

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

أما فيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوينو 2019، نجد أنه يتراوح ما بين 4.45 جنيه للشراء، أما بالنسبة للبيع نجد أنه يرتفع حتى يصل إلى 4.50 جنيه، كما يذكر أنه من الممكن أن تختلف الأسعار المتداولة، تبعًا للمنطقة التي يتم التعامل بها.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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