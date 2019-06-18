تعرف على.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 بالبنوك والسوق السوداء

يرغب الكثير من المصريين في مختلف أنحاء جهورية مصر العربية في معرفة سعر الريال السعودي إلى حد كبير، ويزداد اهتمام المصرين بمعرفة سعر الريال في مصر مع اقتراب موسم الحج، وكذلك في حالة رغبة الملايين من المسلمين في مصر في أداء فريضة العمرة، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج، نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019.

سعر الريال السعودي في مصر

ومن الجدير بالذكر أن المصريين يهتمون بمعرفة أدق أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية، بالأخص في حالات ما قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية، فيقوم الصريون بالتوجه إلى البنوك من أجل القيام بتحويل العملة المصرية “الجنيه” إلى العملة السعودية “الريال” قبل السفر.

كما تجدر الإشارة إلى قيام الكثير من المصريين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية بالبحث حول سعر الريال في مصر، وذلك لمعرفة قيمة رواتبهم، وأموالهم في الأسواق المصرية.

كما يذكر أن الجنيه المصري يحافظ على قيمته المتعارف عليها خلال أسعار الصرف المتداولة في البنوك مقابل عملة الريال السعودي، ووجب ذكر أن هذا الاستقرار قد استمر على مدار ما يقرب من الثلاثة أشهر الماضية بشكل متواصل، ويذكر أن الريال السعودي طوال تلك الفترة لم يتجاوز الخمس جنيهات في جميع البنوك الموجودة داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 4.5080 4.5680 البنك المصري الخليجي 4.5350 4.5600 البنك الأهلي 4.5280 4.5570 بنك البركة 4.4600 4.5960 بنك الأسكندرية 4.5010 4.5570 البنك العربي الافريقي 4.5050 4.5570 البنك المركزي 4.5270 4.5610 بنك مصر 4.5270 4.5570 بنك بلوم مصر 4.5300 4.5570 كريدي أجريكول 4.5120 4.5610 بنك التعمير والإسكان 4.3810 4.5930 بنك بيريوس 4.5130 4.5620 بنك قناة السويس 4.5190 4.5600 المصرف المتحد 4.5010 4.5570 البنك التجاري الدولي 4.5120 4.5570 بنك المشرق 4.5150 4.5620 المصرف العربي الدولي 4.5300 4.5570 بنك HSBC 4.5400 4.5600 بنك سايب 4.5100 4.5600 البنك الأهلي اليوناني 4.5080 4.5700 البنك المصري لتنمية الورادات 4.5100 4.5550

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

أما فيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوينو 2019، نجد أنه يتراوح ما بين 4.45 جنيه للشراء، أما بالنسبة للبيع نجد أنه يرتفع حتى يصل إلى 4.50 جنيه، كما يذكر أنه من الممكن أن تختلف الأسعار المتداولة، تبعًا للمنطقة التي يتم التعامل بها.