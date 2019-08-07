تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يحتوي على أدق وأحدث أسعار عملة الريال السعودي الموجودة في مختلف البنوك الرسمية العاملة في مصر ، سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة ، ونقدم لك من خلال النقاط التالية أحدث أسعار عملة الريال السعودي لليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019.

كما يذكر أن الريال هو الوحدة الأساسية لعملة المملكة العربية السعودية ، كما يحتوي الريال السعودي الواحد على 100 هللة ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم القيام بإصدار الريال السعودي من خلال مؤسسة النقد العربي السعودية ، وهو مغطى بالذهب ، كما يذكر أن الريال قابل لإمكانية التحويل إلى العملات الأجنبية المختلفة ، ولا يوجد أي نوع من القيود على عمليات التحويل النقدي من أو إلى المملكة العربية السعودية.

أسعار الريال اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي

4.407 جنيه للشراء.

4.434 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.404 جنيه للشراء.

4.426 جنيه للبيع.

بنك بلوم

4.404 جنيه للشراء.

4.434 جنيه للبيع.

بنك عودة

4.404 جنيه للشراء.

4.431 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.400 جنيه للشراء.

4.430 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

4.3990 جنيه للشراء.

4.433 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

4.398 جنيه للشراء.

4.437 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.398 جنيه للشراء.

4.434 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

4.398 جنيه للشراء.

4.435 جنيه للبيع.

بنك مصر

4.398 جنيه للشراء.

4.434 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

4.396 جنيه للشراء.

4.436 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.390 جنيه للشراء.

4.430 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

4.389 جنيه للشراء.

4.431 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

4.387 جنيه للشراء.

4.436 جنيه للبيع.

بنك المشرق

4.385 جنيه للشراء.

4.431 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.384 جنيه للشراء.

4.444 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.383 جنيه للشراء.

4.441 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

4.382 جنيه للشراء.

4.427 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

4.382 جنيه للشراء.

4.444 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

4.381 جنيه للشراء.

4.433 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

4.376 جنيه للشراء.

4.432 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

4.374 جنيه للشراء.

4.429 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.373 جنيه للشراء.

4.434 جنيه للبيع.

بنك البركة

4.342 جنيه للشراء.

4.475 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.331 جنيه للشراء.

4.480 جنيه للبيع.