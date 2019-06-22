تعرف على .. سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت 22 يونيو 2019 في البنوك والسوق السوداء

يرغب الكثير من المصريين في التعرف على أدق أسعار العملات الأجنبية في مصر أول بأول، سواء لرغبتهم في الإطلاع على أدق التفاصيل الاقتصادية، ومعرفة حجم التضخم في السوق المصري بشكل مستمر، أو في حالة رغبتهم بالتعامل من خلال البنوك لمعرفة أعلى أسعار البيع وشراء، ومن هنا نجد أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو 2019.

اليورو الأوروبي في مصر

كما تجدر الإشارة إلى أن العملة الأوروبية تعد واحدة من أكثر العملات الأجنبية التي تحتل مكانة كبيرة ومميزة، على مستوى العالم الدولي، ويرجع ذلك بسبب كون اليورو العملة الرابطة بين أكثر من عشرين دولة أوروبية مختلفة، فتقوم كافة تلك الدول بالتعامل في جميع الأنشطة ، والمعاملات التجارية بتلك العملة.

ويذكر أن اليورو الأوروبي كان قد شهد حالة كبيرة من الاستقرار في الفترة الأخيرة، فقد اختتمت التعاملات البنكية أمس الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو، بحالة من الاستقرار مسجلاً في تعاملاته داخل البنك الأهلي المصري 18.69 جنيه مصري للشراء، وكذلك 18.95 جنيه مصري للبيع

سعر اليورو الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة

البنوك العاملة في مصر سعر اليورو للشراء مقابل الجنيه المصري سعر اليورو للبيع مقابل الجنيه المصري سعر اليورو في البنك المركزي المصري 18.8183 18.9381 سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.693 18.956 سعر اليورو في بنك مصر 18.693 18.9359 سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.67296 18.95598 أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي 18.6817 18.9413 أسعار اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي 18.7603 18.9667 أسعار اليورو في بنك عودة 18.693 18.9359

سعر اليورو في مصر اليوم السبت في السوق السوداء

ويذكر أن سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) يزداد بشكل بسيط في السوق السوداء المصري عن الأسعار الموجودة ، والمعروفة داخل البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة، ويذكر أن سعر اليورو في السوق السوداء يتراوح اليوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو ما بين: