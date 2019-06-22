تعرف على .. سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت 22 يونيو 2019 في البنوك والسوق السوداء

يرغب الكثير من المصريين في التعرف على أدق أسعار العملات الأجنبية في مصر أول بأول، سواء لرغبتهم في الإطلاع على أدق التفاصيل الاقتصادية، ومعرفة حجم التضخم في السوق المصري بشكل مستمر، أو في حالة رغبتهم بالتعامل من خلال البنوك لمعرفة أعلى أسعار البيع وشراء، ومن هنا نجد أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو 2019.
اليورو الأوروبي في مصر
كما تجدر الإشارة إلى أن العملة الأوروبية تعد واحدة من أكثر العملات الأجنبية التي تحتل مكانة كبيرة ومميزة، على مستوى العالم الدولي، ويرجع ذلك بسبب كون اليورو العملة الرابطة بين أكثر من عشرين دولة أوروبية مختلفة، فتقوم كافة تلك الدول بالتعامل في جميع الأنشطة ، والمعاملات التجارية بتلك العملة.
ويذكر أن اليورو الأوروبي كان قد شهد حالة كبيرة من الاستقرار في الفترة الأخيرة، فقد اختتمت التعاملات البنكية أمس الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو، بحالة من الاستقرار مسجلاً في تعاملاته داخل البنك الأهلي المصري 18.69 جنيه مصري للشراء، وكذلك 18.95 جنيه مصري للبيع
سعر اليورو الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة
|البنوك العاملة في مصر
|سعر اليورو للشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر اليورو للبيع مقابل الجنيه المصري
|سعر اليورو في البنك المركزي المصري
|18.8183
|18.9381
|سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
|18.693
|18.956
|سعر اليورو في بنك مصر
|18.693
|18.9359
|سعر اليورو في بنك الإسكندرية
|18.67296
|18.95598
|أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي
|18.6817
|18.9413
|أسعار اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي
|18.7603
|18.9667
|أسعار اليورو في بنك عودة
|18.693
|18.9359
سعر اليورو في مصر اليوم السبت في السوق السوداء
ويذكر أن سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) يزداد بشكل بسيط في السوق السوداء المصري عن الأسعار الموجودة ، والمعروفة داخل البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة، ويذكر أن سعر اليورو في السوق السوداء يتراوح اليوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو ما بين:
- 18.75 جنيه مصري سعر متوسط للشراء.
- 19.05 جنيه مصري سعر متوسط للبيع.
كما يجب ذكر أن سعر اليورو الأوروبي من الممكن أن يختلف بشكل بسيط ما بين منطقة وأخرى داخل مصر.
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