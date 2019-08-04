تعرف على سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية لليوم الأحد 4 أغسطس 2019

تعتبر العملة الأوروبية اليورو من العملات الأكثر قوة ونفوذًا وانتشارًا على مستوى العالم أجمع ، بل يعد اليورو الأوروبي ثاني أقوى عملة على المستوى الاقتصادي العالمي بعد الدولار الأمريكي ، ومن هنا يحرص موقع كلمة دوت أورج على تقديم أحدث التطورات والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأوروبية في مختلف البنوك المصرية بشكل يومي.
سعر اليورو الأوروبي اليوم الأحد 4 أغسطس 2019
- البنك العقاري المصري العربي
18.399 جنيه مصري للشراء.
18.534 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.390 جنيه مصري للشراء.
18.506 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
18.383 جنيه مصري للشراء.
18.534 جنيه رللبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.240 جنيه مصري للشراء.
18.430 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
18.239 جنيه مصري للشراء.
18.426 جنيه مصري للبيع.
البنك الأهلي اليوناني
18.239 جنيه مصري للشراء.
18.426 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.229 جنيه مصري للشراء.
18.426 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.229 جنيه مصري للشراء.
18.426 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
18.229 جنيه مصري للشراء.
18.426 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
18.228 جنيه مصري للشراء.
18.415 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
18.228 جنيه مصري للشراء.
18.415 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
18.227 جنيه مصري للشراء.
18.415 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.224 جنيه مصري للشراء.
18.551 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
18.223 جنيه مصري للشراء.
18.415 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
18.218 جنيه مصري للشراء.
18.415 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
18.217 جنيه مصري للشراء.
18.404 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
18.216 جنيه مصري للشراء.
18.404 جنيه مصري للبيع.
- البنك الزراعي المصري
18.211 جنيه مصري للشراء.
18.450 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
18.207 جنيه مصري للشراء.
18.404 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
18.204 جنيه مصري للشراء.
18.340 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.200 جنيه مصري للشراء.
18.390 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.196 جنيه مصري للشراء.
18.393 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
18.196 جنيه مصري للشراء.
18.393 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.175 جنيه مصري للشراء.
18.382 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.171 جنيه مصري للشراء.
18.395 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
18.152 جنيه مصري للشراء.
18.446 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.140 جنيه مصري للشراء.
18.476 جنيه مصري للبيع.
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