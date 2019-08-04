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تعرف على سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية لليوم الأحد 4 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية لليوم الأحد 4 أغسطس 2019

تعتبر العملة الأوروبية اليورو من العملات الأكثر قوة ونفوذًا وانتشارًا على مستوى العالم أجمع ، بل يعد اليورو الأوروبي ثاني أقوى عملة على المستوى الاقتصادي العالمي بعد الدولار الأمريكي ، ومن هنا يحرص موقع كلمة دوت أورج على تقديم أحدث التطورات والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأوروبية في مختلف البنوك المصرية بشكل يومي.

سعر اليورو الأوروبي اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

  • البنك العقاري المصري العربي

18.399 جنيه مصري للشراء.

18.534 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

18.390 جنيه مصري للشراء.

18.506 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإستثمار العربي AIB

18.383 جنيه مصري للشراء.

18.534 جنيه رللبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.240 جنيه مصري للشراء.

18.430 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

18.239 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.239 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

18.229 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

18.229 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر

18.229 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

  • بنك المشرق

18.228 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

  • بنك عودة

18.228 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

  • بنك بلوم

18.227 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

18.224 جنيه مصري للشراء.

18.551 جنيه مصري للبيع.

  • بنك كريدى أجريكول

18.223 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

18.218 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

18.217 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

  • بنك قناة السويس

18.216 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الزراعي المصري

18.211 جنيه مصري للشراء.

18.450 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.207 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المركزي المصري

18.204 جنيه مصري للشراء.

18.340 جنيه مصري للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

18.200 جنيه مصري للشراء.

18.390 جنيه مصري للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

18.196 جنيه مصري للشراء.

18.393 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف المتحد

18.196 جنيه مصري للشراء.

18.393 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإسكندرية

18.175 جنيه مصري للشراء.

18.382 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

18.171 جنيه مصري للشراء.

18.395 جنيه مصري للبيع.

  • بنك البركة

18.152 جنيه مصري للشراء.

18.446 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

18.140 جنيه مصري للشراء.

18.476 جنيه مصري للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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