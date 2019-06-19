تعرف على .. سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019

يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار العملات الأجنبية بشكل مستمر، سواء لرغبتهم في التعامل المالي بسعر الأسواق المصرية ، أو للمعرفة والإطلاع، فيبحث الكثير عن سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، ويذكر أن اليورو الأوروبي كان قد شهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري.
ومن خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم إليكم سعر اليورو الأوروبي في مختلف البنوك الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، ومن الجدير بالذكر أنه قد أكد مصرفيون على أنه من المنتظر أن تتحسن قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات الأجنبية والعربية، خلال الفترة القادمة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الموجود من النقد الأجنبي داخل البنك المركزي يعد واحد من أكثر العوامل تأثيرًا، على مدى قوة أو ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية والعربية المختلفة.
أسعار اليورو الأوروبي في البنوك اليوم
- بنك التنمية الصناعية
18.757 جنيه للشراء.
18.909 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.750 جنيه للشراء.
18.890 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
18.745 جنيه للشراء.
18.893 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
18.726 جنيه للشراء.
18.909 جنيه للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
18.726 جنيه للشراء.
18.909 جنيه للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
18.724 جنيه للشراء.
18.868 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.710 جنيه للشراء.
18.910 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس).
18.706 جنيه للشراء.
18.909 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.698 جنيه للشراء.
18.909 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.696 جنيه للشراء.
18.909 جنيه للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
18.696 جنيه للشراء.
18.909 جنيه للبيع.
- بنك عودة
18.696 جنيه للشراء.
18.909 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
18.696 جنيه للشراء.
18.909 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.695 جنيه للشراء.
18.898 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.691 جنيه للشراء.
18.914 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
18.688 جنيه للشراء.
18.844 جنيه للبيع.
- البنك العربي الإفريقي الدولي
18.687 جنيه للشراء.
18.898 جنيه للبيع.
- بنك مصر
18.685 جنيه للشراء.
18.898 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
18.685 جنيه للشراء.
18.898 جنيه للبيع.
- البنك الأهلى اليوناني
18.685 جنيه للشراء.
18.898 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.684 جنيه للشراء.
18.887 جنيه للبيع.
- بنك البركة
18.680 جنيه للشراء.
18.981 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.665 جنيه للشراء.
18.898 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.629 جنيه للشراء.
18.901 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.613 جنيه للشراء.
18.841 جنيه للبيع.
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