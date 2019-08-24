تعرف على سعر اليورو اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

تلقى أسعار اليورو الأوروبي اهتمام كبير للغاية على مستوى السوق الاقتصادي الدولي ، ويرجع ذلك لكونها العملة الثانية من حيث الأكثر أهمية ونفوذًا على المستوى العالمي ، لذلك نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار العملة الأوروبية الموجودة في البنوك العاملة بمصر ، سواء كانت البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة ، وذلك لليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار اليورو الأوروبي تلقى في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار والهدوء في مختلف البنوك المصرية ، وتشمل حالات الاستقرار تلك مختلف العملات الأجنبية الأخرى مثل الدولار الأمريكي وغيرها من العملات الأخرى.

سعر اليورو اليوم الأحد 25 أغسطس في البنوك

بنك الإستثمار العربي AIB

18.333 جنيه للشراء.

18.462 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.332 جنيه للشراء.

18.468 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.331 جنيه للشراء.

18.496 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.331 جنيه للشراء.

18.468 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.330 جنيه للشراء.

18.470 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.330 جنيه للشراء.

18.470 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.324 جنيه للشراء.

18.462 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.324 جنيه للشراء.

18.502 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

18.320 جنيه للشراء.

18.466 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.311 جنيه للشراء.

18.502 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.311 جنيه للشراء.

18.502 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.311 جنيه للشراء.

18.502 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

18.311 جنيه للشراء.

18.502 جنيه للبيع.

بنك المشرق

18.311 جنيه للشراء.

18.502 جنيه للبيع.

بنك عودة

18.311 جنيه للشراء.

18.502 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.309 جنيه للشراء.

18.446 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.309 جنيه للشراء.

18.446 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.308 جنيه للشراء.

18.507 جنيه للبيع.

بنك بلوم

18.300 جنيه للشراء.

18.490 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.290 جنيه للشراء.

18.478 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

18.289 جنيه للشراء.

18.479 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

18.284 جنيه للشراء.

18.479 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

18.281 جنيه للشراء.

18.458 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.278 جنيه للشراء.

18.468 جنيه للبيع.

بنك مصر

18.278 جنيه للشراء.

18.468 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.237 جنيه للشراء.

18.559 جنيه للبيع.

بنك البركة

18.228 جنيه للشراء.

18.523 جنيه للبيع.