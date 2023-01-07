تعرف على سعر اليورو اليوم السبت 7 يناير 2023 في مصر

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 7 يناير 2023 في جميع البنوك الحكومية والأجنبية، وذلك حسب آخر التعاملات وفقًا لعطلة الأسبوع ، حيث سجل سعر الشراء في البنك الأهلي اليوناني 28.70 جنيهًا، وفي بنك الكويت الوطني سجل 28.63 جنيهًا، أما في بنك مصر سجل 28.44 جنيهًا، ومن خلال مقالنا هذا سوف نستعرض لكم أسعار اليورو.

سعر اليورو في مصر

‏سعر اليورو في بنك المشرق الشراء 28.75 جنيهًا، أما البيع 28.96 جنيهًا.

‏سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي الشراء 28.81 جنيهًا، أما البيع 28.96 جنيهًا.

‏سعر اليورو في بنك البركة مصر الشراء 28.75 جنيهًا، أما البيع 28.96 جنيهًا.

‏سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي الشراء 28.80 جنيهًا، أما البيع 28.96 جنيهًا.

‏سعر اليورو في المصرف المتحد الشراء 28.75 جنيهًا، أما البيع 28.96 جنيهًا.

‏سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي الشراء 28.75 جنيهًا، أما البيع 28.96 جنيهًا.

‏سعر اليورو في بنك قناة السويس الشراء 28.74 جنيهًا، أما البيع 28.96 جنيهًا.

‏سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني الشراء 28.70 جنيهًا، اما البيع 28.91 جنيهًا.

‏سعر اليورو في ميد بنك الشراء 28.70 جنيهًا، أما البيع 29.09 جنيهًا.

‏سعر اليورو في بنك SAIB الشراء 28.75 جنيهًا، أما البيع 28.97 جنيهًا.

‏سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي الشراء 28.69 جنيهًا، أما البيع 28.96 جنيهًا.

‏سعر اليورو في بنك HSBC الشراء 28.75 جنيهًا، أما البيع 28.97 جنيهًا.