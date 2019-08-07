تعرف على سعر اليورو في البنوك المصرية لليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

تعتبر عملة اليورو الأوروبي واحدة من أهم العملات الموجودة والمنتشرة حول العالم ، بل هي تعتبر العملة الثانية حول العالم من حيث قوة على المستوى الاقتصادي الدولي ، بعد عملة الدولار الأمريكي ، ويرجع ذلك لانتشار عملة اليورو الأوروبي على نطاق واسع وكبير للغاية بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي ، فيبحث الكثير من الأشخاص من خلال محركات البحث المختلفة عن أدق اسعار تداول وصرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري.
ونقدم لك اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019 ، أدق أسعار تداول وصرف اليورو الأوروبي من خلال مختلف البنوك الرسمية سواء كانت البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، من خلال النقاط التالية.
سعر اليورو اليوم الأربعاء 7 أغسطس
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.490 جنيه للشراء.
18.700 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
18.488 جنيه للشراء.
18.696 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
18.488 جنيه للشراء.
18.696 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.488 جنيه للشراء.
18.696 جنيه للبيع.
- بنك عودة
18.488 جنيه للشراء.
18.696 جنيه للبيع.
- بنك مصر
18.476 جنيه للشراء.
18.685 جنيه للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
18.476 جنيه للشراء.
18.685 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
18.476 جنيه للشراء.
18.685 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
18.465 جنيه للشراء.
18.673 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
18.465 جنيه للشراء.
18.673 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
18.465 جنيه للشراء.
18.673 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
18.460 جنيه للشراء.
18.685 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
18.457 جنيه للشراء.
18.673 جنيه للبيع.
- البنك الزراعي المصري
18.451 جنيه للشراء.
18.709 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.450 جنيه للشراء.
18.680 جنيه للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
18.448 جنيه للشراء.
18.696 جنيه للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
18.444 جنيه للشراء.
18.673 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
18.442 جنيه للشراء.
18.590 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.440 جنيه للشراء.
18.685 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.435 جنيه للشراء.
18.690 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
18.421 جنيه للشراء.
18.651 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.418 جنيه للشراء.
18.662 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.409 جنيه للشراء.
18.673 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.409 جنيه للشراء.
18.635 جنيه للبيع.
- بنك البركة
18.398 جنيه للشراء.
18.695 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.390 جنيه للشراء.
18.506 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.360 جنيه للشراء.
18.712 جنيه للبيع.
التعليقات