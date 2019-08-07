تعرف على سعر اليورو في البنوك المصرية لليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

تعتبر عملة اليورو الأوروبي واحدة من أهم العملات الموجودة والمنتشرة حول العالم ، بل هي تعتبر العملة الثانية حول العالم من حيث قوة على المستوى الاقتصادي الدولي ، بعد عملة الدولار الأمريكي ، ويرجع ذلك لانتشار عملة اليورو الأوروبي على نطاق واسع وكبير للغاية بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي ، فيبحث الكثير من الأشخاص من خلال محركات البحث المختلفة عن أدق اسعار تداول وصرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري.

ونقدم لك اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019 ، أدق أسعار تداول وصرف اليورو الأوروبي من خلال مختلف البنوك الرسمية سواء كانت البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، من خلال النقاط التالية.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 7 أغسطس

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.490 جنيه للشراء.

18.700 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.488 جنيه للشراء.

18.696 جنيه للبيع.

بنك المشرق

18.488 جنيه للشراء.

18.696 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.488 جنيه للشراء.

18.696 جنيه للبيع.

بنك عودة

18.488 جنيه للشراء.

18.696 جنيه للبيع.

بنك مصر

18.476 جنيه للشراء.

18.685 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.476 جنيه للشراء.

18.685 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.476 جنيه للشراء.

18.685 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.465 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.465 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

18.465 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

18.460 جنيه للشراء.

18.685 جنيه للبيع.

بنك بلوم

18.457 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

18.451 جنيه للشراء.

18.709 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.450 جنيه للشراء.

18.680 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

18.448 جنيه للشراء.

18.696 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.444 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

18.442 جنيه للشراء.

18.590 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.440 جنيه للشراء.

18.685 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.435 جنيه للشراء.

18.690 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.421 جنيه للشراء.

18.651 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.418 جنيه للشراء.

18.662 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

18.409 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.409 جنيه للشراء.

18.635 جنيه للبيع.

بنك البركة

18.398 جنيه للشراء.

18.695 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.390 جنيه للشراء.

18.506 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.360 جنيه للشراء.

18.712 جنيه للبيع.