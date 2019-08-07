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تعرف على سعر اليورو في البنوك المصرية لليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

تعتبر عملة اليورو الأوروبي واحدة من أهم العملات الموجودة والمنتشرة حول العالم ، بل هي تعتبر العملة الثانية حول العالم من حيث قوة على المستوى الاقتصادي الدولي ، بعد عملة الدولار الأمريكي ، ويرجع ذلك لانتشار عملة اليورو الأوروبي على نطاق واسع وكبير للغاية بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي ، فيبحث الكثير من الأشخاص من خلال محركات البحث المختلفة عن أدق اسعار تداول وصرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري.

ونقدم لك اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019 ، أدق أسعار تداول وصرف اليورو الأوروبي من خلال مختلف البنوك الرسمية سواء كانت البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، من خلال النقاط التالية.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 7 أغسطس

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.490 جنيه للشراء.

18.700 جنيه للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.488 جنيه للشراء.

18.696 جنيه للبيع.

  • بنك المشرق

18.488 جنيه للشراء.

18.696 جنيه للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

18.488 جنيه للشراء.

18.696 جنيه للبيع.

  • بنك عودة

18.488 جنيه للشراء.

18.696 جنيه للبيع.

  • بنك مصر

18.476 جنيه للشراء.

18.685 جنيه للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

18.476 جنيه للشراء.

18.685 جنيه للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

18.476 جنيه للشراء.

18.685 جنيه للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

18.465 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

  • البنك الأهلي اليوناني

18.465 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

  • البنك العقاري المصري العربي

18.465 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

  • المصرف المتحد

18.460 جنيه للشراء.

18.685 جنيه للبيع.

  • بنك بلوم

18.457 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

  • البنك الزراعي المصري

18.451 جنيه للشراء.

18.709 جنيه للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

18.450 جنيه للشراء.

18.680 جنيه للبيع.

  • بنك الإستثمار العربي AIB

18.448 جنيه للشراء.

18.696 جنيه للبيع.

  • بنك كريدى أجريكول

18.444 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

  • البنك المركزي المصري

18.442 جنيه للشراء.

18.590 جنيه للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

18.440 جنيه للشراء.

18.685 جنيه للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

18.435 جنيه للشراء.

18.690 جنيه للبيع.

  • بنك قناة السويس

18.421 جنيه للشراء.

18.651 جنيه للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

18.418 جنيه للشراء.

18.662 جنيه للبيع.

  • بنك الإسكندرية

18.409 جنيه للشراء.

18.673 جنيه للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

18.409 جنيه للشراء.

18.635 جنيه للبيع.

  • بنك البركة

18.398 جنيه للشراء.

18.695 جنيه للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

18.390 جنيه للشراء.

18.506 جنيه للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

18.360 جنيه للشراء.

18.712 جنيه للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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