تعرف على سعر طن الحديد في الشركات والمصانع المصرية اليوم الخميس 25 يوليو 2019

تعتبر أسعار الحديد من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها ، وعن أحدث الأخبار المتعلقة بها بصورة يومية ، وذلك عن طريق محركات البحث المختلفة والمتنوعة ، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدك لكم تقريرًا مفصل فيما يتعلق بأحدث أسعار الحديد الموجودة في مختلف الشركات والمصانع المصرية ، وذلك لليوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو لعام 2019.
ومن الجدير بالذكر أن سعر طن الحديد يختلف ما بين شركة وبين أخرى، ويرجع هذا الاختلاف إلى الشركة المنتجة للحديد ، وقيامها بتحديد القيمة الراغبة لإنتاجها من خام الحديد ، كما يذكر أنه يوجد مجموعة متنوعة من الشركات تأتي على رأس وفي مقدمة الشركات المنتجة لخام الحديد ، ويأتي من أبرز تلك الشركات العاملة في مجال تصنيع الحديد داخل جمهورية مصر العربية شركة حديد المصريين ، وشركة حديد الجيوشي ، وكذلك شركة حديد بشاي ، وشركة حديد الجارحي ، هذا بالإضافة إلى شركة حديد عز.
أسعار طن الحديد اليوم الخميس 25 يوليو
- سعر طن شركة حديد عز:
أقل سعر 11.890جنيها، وأعلى سعر 11900 جنيه.
- سعر طن شركة حديد بشاي:
أقل سعر 11830 جنيه مصري، وأعلى سعر 11850 جنيه.
- سعر طن شركة حديد العتال:
أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11850 جنيه.
- سعر طن شركة حديد عطيه:
أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان:
أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه.
- سعر طن شركة حديد المراكبي:
أقل سعر 11740 جنيها، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المصريين:
أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11800 جنيه.
- سعر طن شركة حديد الكومي:
أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المعادي:
أقل سعر 11500 جنيه، وأعلى سعر 11550 جنيه.
- سعر طن شركة حديد العشري:
أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي:
أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل:
أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب:
أقل سعر 11550 جنيها، وأعلى سعر 11800 جنيه.
التعليقات