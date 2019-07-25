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تعرف على سعر طن الحديد في الشركات والمصانع المصرية اليوم الخميس 25 يوليو 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على سعر طن الحديد في الشركات والمصانع المصرية اليوم الخميس 25 يوليو 2019
اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر وسعر حديد عز "مُحدث يوميا"

تعتبر أسعار الحديد من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها ، وعن أحدث الأخبار المتعلقة بها بصورة يومية ، وذلك عن طريق محركات البحث المختلفة والمتنوعة ، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدك لكم تقريرًا مفصل فيما يتعلق بأحدث أسعار الحديد الموجودة في مختلف الشركات والمصانع المصرية ، وذلك لليوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن سعر طن الحديد يختلف ما بين شركة وبين أخرى، ويرجع هذا الاختلاف إلى الشركة المنتجة للحديد ، وقيامها بتحديد القيمة الراغبة لإنتاجها من خام الحديد ، كما يذكر أنه يوجد مجموعة متنوعة من الشركات تأتي على رأس وفي مقدمة الشركات المنتجة لخام الحديد ، ويأتي من أبرز تلك الشركات العاملة في مجال تصنيع الحديد داخل جمهورية مصر العربية شركة حديد المصريين ، وشركة حديد الجيوشي ، وكذلك شركة حديد بشاي ، وشركة حديد الجارحي ، هذا بالإضافة إلى شركة حديد عز.

أسعار طن الحديد اليوم الخميس 25 يوليو

  • سعر طن شركة حديد عز:
    أقل سعر 11.890جنيها، وأعلى سعر 11900 جنيه.
  • سعر طن شركة حديد بشاي:
    أقل سعر 11830 جنيه مصري، وأعلى سعر 11850 جنيه.
  • سعر طن شركة حديد العتال:
    أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11850 جنيه.
  • سعر طن شركة حديد عطيه:
    أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد سرحان:
    أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه.
  • سعر طن شركة حديد المراكبي:
    أقل سعر 11740 جنيها، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد المصريين:
    أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11800 جنيه.
  • سعر طن شركة حديد الكومي:
    أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد المعادي:
    أقل سعر 11500 جنيه، وأعلى سعر 11550 جنيه.
  • سعر طن شركة حديد العشري:
    أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد الجيوشي:
    أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه.
  • سعر طن شركة حديد مصر ستيل:
    أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن شركة حديد سرحان للصلب:
    أقل سعر 11550 جنيها، وأعلى سعر 11800 جنيه.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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