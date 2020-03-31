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تعرف على طرق شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد 15%

بواسطة أحمد سعيد
طرق شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد 15% طرق شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد 15%

طرح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة البلاتينية بأعلى عائد يصل إلى 15% سنويًّا، ويصرف شهريا كما يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته، وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائي وعاجل، لدعم النشاط الاقتصادي، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد،

طرق شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد 15%

وعن طرق شراء الشهادة البلاتينية، فقد أوضح البنك الأهلي المصري، أن هذه الشهادة التي تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة 12 شهرا، يمكن لعملاء البنك وغير عملاء البنك شراؤها من خلال إحدى هذه الطرق.

  • الاتصال بمركز الاتصالات 19623.
  • من خلال الإنترنت البنكي.
  • ولغير عملاء البنك من خلال الموبايل البنكي عبر تطبيق البنك الأهلي.

كما أوضح بنك مصر أن الشهادة البلاتينية ذات عائد 15%، يُمكن شراؤها من خلال ماكينات الصراف الآلى والواتس آب، مشيرًا إلى أن يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر، فضلا عن إمكانية ربطها إلى الحساب عن طريق تحويل بنكي لحساب العميل، من خلال الإنترنت أو الموبايل البنكي، أو الموقع الإلكتروني للبنك.

وبلغت حصيلة بنكي الأهلي المصري ومصر، من الشهادة البلاتينية ذات العائد 15% خلال الأسبوع الأول من طرحها نحو 29.2 مليار جنيه، إذ قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصري، في بيان أول من أمس، الأحد: إن مصرفه جمع 20 مليار جنيه لنحو 100 ألف عميل خلال الأسبوع الأول من طرح شهادة الادخار ذات العائد 15%، فيما أكد عاكف مغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن حصيلة مصرفه من شهادة الــ15% بلغت 9.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من طرحها.


أحمد سعيد

    صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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