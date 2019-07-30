تعرف علي سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 يوليو مقابل العملات العربية والأجنبية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30/7/2019، تراجع اليوم سعر الدولار الأمريكي وباقي العملات مقابل الجنية المصري، وفق بيانات تعاملات اليوم، كما انخفض سعر الدينار الكويتي والدرهم، وفقآ للبيانات الصادرة من البنك الأهلي.

سعر العملات “الدولار واليورو والجنية الإسترليني والدينار” اليوم الثلاثاء 30 يوليو

وأنخفض الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو بمقدار 2 قرش، عن سعر الأمس الذي أستقر عند سعر 16.54 جنيهآ للشراء، و16.64 جنيهآ للبيع، حسب التقرير الذي قام بنشرة المواقع الخاص للبنك الأهلي.

كما تراجع أيضآ سعر اليورو عن الأسبوع الماضي، مسجلآ اليوم الثلاثاء 30-7-2019 سعر 18.36 جنيهآ للشراء، و18.61 جنيهآ للبيع، وفق البيان نفسة الذي أصدرة البنك.

وفي المقابل فقد أرتفع سعر الجنية الإسترليني اليوم الثلاثاء 30 يوليو، عن الأمس وسجل سعر 20.62 جنيهآ للشراء، وسعر 20.83 جنيهآ للبيع، ليرتفع عن سعر الأمس الذي أستقر عند 20.58 جنيهآ للشراء، و 20.82 جنيهآ للبيع.

فيمآ أنخفض الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30 يوليو، ليسجل اليوم سعر 54.31 جنيهآ للشراء، و54.75 جنيهآ للبيع، لينخفض بمقدار 7 قروش، ويستقر الأمس عند سعر 54.38 للشراء و 54.87 جنيهآ للبيع.

وهبط سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 30-7-2019 بمقدار قرشآ واحدآ ليسجل سعر 4.50 جنيهآ للشراء، ويستقر عند سعر 4.53 جنيهآ للبيع.

وتباين سعر الريال القطري عند سعر 4.30 جنيهآ للشراء، و457 جنيهآ للبيع.