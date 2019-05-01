تعرف علي كل التفاصيل الخاصة بمباراة برشلونة والريدز وموقف مشاركة صلاح في اللقاء

أعزائي متابعي متعة كرة القدم العالمية، يسعدني من خلال موقعنا كلمة دوت أورج، أن نقدم لكم هذا التقرير عن لقاء برشلونة وليفربول، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا،حيث من المؤكد أن المتعة والأثارة ستكون موجودة الليلة، في هذا اللقاء وكيف لا تكون الأثارة موجودة في حضور ميسي وصلاح، ونتمني أن ينال التقرير رضاكم .

تقام المباراة اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علي ملعب برشلونة (كامب نو)في تمام الساعة ال9 مساء اليوم، وأعلن الإتحاد الأوروبي عن الحكم الذي سيدير المباراة، وهو الحكم الهولندي (بيورن كويبرس)وكان فريق برشلونة قد فاز في دور الربع نهائي، علي فريق مانشيستر يونايتد 6/1 بمجموع اللقائين ذهاباً وإياباً، وأما فريق ليفربول فقذ فاز في نفس الدور علي بورتو البرتغالي بنتيجة 4/0 بمجموع المبارتين.

التشكيل المتوقع للفريقين

توقعت شبكة هوسكورد الإنجليزية الشهيرة التشكيلة التي سيلعب بها الفريقين وجائت كما يلي

تشكيل فريق برشلونة

حراسة المرمي:(شتيجن)

خط الدفاع:(لونجلية، بيكية،البا،سيميدو)

خط الوسط(أرثور،بوسكيتس،راكيتيتش،)

خط الهجوم (ليونيل ميسي،لويس سواريز،كوتينيو)

تشليل فريق ليفربول

حراسة المرمي(اليسون)

خط الدفاع (فان دايك،روبرتسون،أرنولد،ماتيب)

خط الوسط (فابينيو،كيتا،هيندرسون)

خط الهجوم(محمد صلاح، ساديو ماني،فرمينيو)

القناة الناقلة وموعد اللقاء وحكم اللقاء

الفريقين موعد المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة حكم المباراة برشلونة*ليفربول التاسعة مساء بي أن سبورت HD1 كامب نو بيورن كويبرس

وفي نهاية التقرير نتمني التوفيق للفريقين، وتقديم وجبة كروية دسمة للمشاهد، المحب والعاشق لمتعة كرة القدم وأمنية خاصة للفرعون المصري محمد صلاح بالتوفيق وإحراز الأهداف بعد أن تأكدت مشاركتة بالقاء.

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