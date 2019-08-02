تعلن وزارة الزراعة عن أسعار لحوم الأضحية ومنافذ بيع الأضاحي لهذا العام 2019

يهتم العديد من الناس بشراء الأضاحي، فقد كشف المركز الإعلامي أنه في ضوء ما ذيع عن ارتفاع أسعار لحوم الأضحية بمنافذ وزارة الزراعة بحلول عيد الأضحى المبارك، ولكن تواصل المركز الإعلامي مع وزارة استصلاح الأراضي والزراعة وقد نفت تماماً تلك الأنباء، وأكدت على أنه لا صحة لزيادة أسعار لحوم الأضاحي بنسبة 10% مقارنة بأسعار العام الماضي، وأن الوزارة مستعدة أن توفر اللحوم من منافذ بيعها بأسعار مخفضة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتخفيف الحمل عن المواطنين، وبأن كل ما نُشر من شائعات هدفها إثارة الغضب بين المواطنين.

أسعار لحوم الأضحية لعام 2019

أوضحت وزارة الزراعة أسعار لحوم الأضحية، فجاء سعر كيلو اللحم القائم “الضأن” 60 جنيه مقابل 65 جنيه العام الماضي، وسعر كيلو “الأبقار” القائم (حي) 52 جنيه مقابل 62 جنيه في العام الماضي، وبلغت أسعار “الجاموس” 42 جنيه هذا العام.

شددت الوزارة على الرقابة المستمرة والدورية، لضمان الإجراءات والاشتراطات الدولية وتطبيق المعايير على جميع الأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى الفحص الدقيق والتحاليل الصارمة التي تخضع إليها، لكي تتأكد من تطابق المواصفات المتفق عليها.

كما نفت وزارة الزراعة الأنباء التي ترددت حول استخدام البعض من المزارعين المواد الكيماوية الضارة، لكي تزيد من إنتاجية المحاصيل، ولكنها أكدت على أنها مواد كيماوية آمنة تماماً ومطابقة للمواصفات المتفق عليها ولا تشكل خطورة بصحة المواطنين، وبأن كل ما ذيع من شائعات ليس لها أساس من الصحة، ولكنها تثير الذعر والقلق بين المواطنين.

منافذ بيع الأضاحي 2019

أعلنت الوزارة عن منافذ بيع الأضاحي لهذا العام 2019، من خلال مشروع جمعيات الإصلاح الزراعي بمختلف المحافظات، ومزارع قطاع الإنتاج، والإدارة المركزية للتجارب الزراعية ومحطات البحث، ومعهد البحوث للإنتاج الحيواني، مشروع “برايم” لدعم قدرات التسويق لصغار المزارعين، ومشروع استصلاح الأراضي، والمركز الإقليمي للأعلاف والأغذية، وأعلن وزير الزراعة “عز الدين أبو ستيت” عن توفير ما يقرب من 3000 رأس من الخراف والعجول البلدية كأضاحي، للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

كما قررت وزارة الزراعة طرح العديد من المنتجات المختلفة من اللحوم البلدية الحمراء، أمام ديوان الوزارة ومنافذها الثابتة وبأسعار مخفضة، ومن هذه المنتجات: (هامبرجر بلدي – سجق – كفتة بلدي – كبدة كندوز صغير – لحم كندوز صغير – بفتيك – كبدة ضانئ – لحم ضانئ).