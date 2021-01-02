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تغييرات بأسعار الفائدة على الشهادات في 8 بنوك مع بداية العام الجديد 2021

بواسطة محمود عادل
خفض فائدة الشهادات الادخارية أسعار فائدة شهادات الادخار

قامت البنوك المصرية بعقد اجتماعات مكثفة خلال أسبوع للوصول إلى القرار النهائي بخصوص تقليص الفائدة الممنوحة على شهادات الادخار مرتفعة العائد للأفراد ذات الآجال 3 سنوات، وتأتي هذه الخطوة بعد قرار خفض الفائدة المفاجئ من قبل أكبر بنكين في مصر البنك الأهلي وبنك مصر.

1 خفض أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 1% على شهادة الادخار ذات الآجال 3 سنوات
2 بنوك تقرر خفض سعر الفائدة، في حين قررت بنوك أخر مزيد من الوقت للدراسة

خفض أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 1% على شهادة الادخار ذات الآجال 3 سنوات

قام بنكي مصر والبنك الأهلي باتخاذ قرار مفاجئ يوم الخميس الماضي، ويقتضي ذلك القرار بخفض الفائدة المقرر على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات، لتصبح قيمة الفائدة 11% بدلاً من 12% سنوياً، على أن يكون صرف العوائد بصورة شهرية، وتضمن القرار كذلك إيقاف الشهادات ذات العوائد ربع السنوية التي تتخطى 0.25 في المائة عن الأولى، والجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي بعد قرار البنك المركزي المصري الذي أقر تثبيت أسعار الفائدة عقب اجتماع اللجنة السياسية النقدية للعام اللمنصرف 2020.

بنوك تقرر خفض سعر الفائدة، في حين قررت بنوك أخر مزيد من الوقت للدراسة

أقرت 8 بنوك خفض الفائدة وفقاً للمسؤولين في تلك البنوك، في حين قرر عددٌ من البنوك الميزد من الوقت للدراسة قبل إصدار قرار خفض الفائدة وحتى الاطلاع على تحركات كافة البنوك الكبري، وجاءت البنوك التي قررت خفض سعر الفائدة على النحو التالي:

  1. البنك الأهلي المصري.
  2. بنك مصر.
  3. البنك الزراعي المصري.
  4. بنك المشرق مصر.
  5. المصرف المتحد.
  6. البنك العقاري.
  7. بنك الاستثمار العربي.
  8. البنك المصري لتنمية الصادرات.

والجدير بالذكر أن النسبة المئوية لأسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العوائد الشهرية والعوائد ربع السنوية هي على النحو التالي:

البنك النسبة السنوية للفائدة ذات العائد الشهري نسبة الفائدة ذات العائد ربع السنوي
البنك الأهلي المصري 11% _____
بنك مصر 11% _____
النك الزراعي المصري 11% _____
بنك المشرق مصر 11% _____
المصرف المتحد 11% 11.25%
البنك العقاري 11% 11.25%
بنك الاستثمار العربي 10.5% 10.6%
البنك المصري لتنمية الصادرات 11% 11.25%
محمود عادل

طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، نائب رئيس اتحاد وقائم باعمال رئيس الاتحاد سابقاً، كاتب محتوى بصورة وافعية ومبسطة للحرص على إيضاح المعلومة للقارئ دون الإخلال بمضمونها.

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