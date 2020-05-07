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تغيير قواعد حجز القطارات قبل عيد الفطر.. كيف تشتري تذكرة ومتى؟

بواسطة أحمد سعيد
تغيير قواعد حجز القطارات تغيير قواعد حجز القطارات قبل عيد الفطر

اتخذت هيئة السكة الحديد في مصر إجراءات بتغيير قواعد حجز القطارات قبل عيد الفطر المبارك، في إطار القرارات التي أصدرتها الدولة المصرية، وعلى رأسها تحديد مواعيد لحظر التجوال، لمجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وتستعد هيئة السكة الحديد لـ”موسم السفر” بين المحافظات الذي يحل كل عام مع نهاية شهر رمضان، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، إذ إن غالبية المسافرين يفضلون القطارات في الانتقال إلى المحافظات المختلفة، وبالتالي يلجأون مُبكرًا إلى حجز التذاكر، لكن الهيئة أعلنت قواعد جديدة بشأن توقيت هذا الحجز.

قواعد حجز القطارات قبل عيد الفطر

وأفادت الهيئة، بتغيير قواعد حجز القطارات قبل عيد الفطر المبارك هذا العام، سيما التي تتعلق بخطوط الوجه القبلي، إذ أكدت أن الحجز يكون قبل السفر بحوالي 24 ساعة فقط، بدلا من 14 يومًا في السنين الماضية، مشيرة إلى أن هذا ينطبق على جداول التشغيل المؤقتة السارية بدءًا من تطبيق قرار حظر التجوال كما ينطبق على القطارات الإضافية التي سيجري الدفع بها خلال أيام.

ولفتت السكة الحديد إلى أنها مقيدة بفترة حظر التجوال التي تمتد من الساعة الساعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، أي أنها ستعمل وفق جدول زمني لا يتجاوز 15 ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن هناك رحلات على خطوط الصعيد يصل زمنها إلى 13 و14 و15 ساعة، وهو ما يفرض عليها تشغيل عدد معين من القطارات.

طريقة حجز التذاكر

وفي سياق تغيير قواعد حجز القطارات قبل عيد الفطر، أوضحت هيئة السكة الحديد، أن حجز التذاكر سيكون خلال فترة عيد الفطر عن طريق بطاقة الرقم القومي بعدد 4 تذاكر للراكب الواحد كحد أقصى، مشيرة إلى غلق منافذ الحجز الخارجية، فيما يكون حجز التذاكر من خلال شبابيك محطتي القاهرة والجيزة وباقي المحطات الرئيسية الأخرى.

وذكرت هيئة السكة الحديد عددًا من القواعد الخاصة بقواعد حجز تذاكر القطارات في الفترة التي تسبق عيد الفطر المبارك هذا العام، إذ جاءت على النحو التالي:

  • نظام الحجز الحالي يجري بشكل يدوي في أغلب الأوقات وقبل السفر بـ24 ساعة فقط.
  • يجري العمل بجداول تشغيل مؤقتة بسبب حظر التجوال.
  • الحجز باستخدام أجهزة الكمبيوتر للقطارات التي لم تتغير، وهي في الوجه البحري فقط وعددها محدود.
  • نظام الحجز اليدوي للتذاكر سيستمر خلال فترة العيد.

أحمد سعيد

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