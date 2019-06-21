تستعرض تفاصيل تطبيق منظومة الخبز الجديدة 2019 في يوليو المقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث ينتظر عدد كبير من المواطنين تطبيق منظومة التموين الجديدة 2019 لصرف الخبز المدعم، التي من المقرر أن تنطلق في يوليو المقبل، ليصبح الحدث الأكثر تداولًا خلال ساعات من تأكيده، حيث تعتمد منظومة التموين 2019 على تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، الأمر الذي من شأنه ضمان القضاء على الفساد التي كانت موجودة من قبل، فضلًا عن المساهمة في تقليل الاستهلاك بنسبة 10% بما يعادل مليون طن قمح.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك شروط يلزم توافرها لإمكانية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين 2019 على موقع دعم مصر والتي تشمل أبناء كلًا من المطلقات، والمرأة المعيلة، والأرامل، وأبناء العمالة المؤقتة، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأشخاص مستفيدي الضمان، فضلًا عن أبناء الأسر الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات المنخفضة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين 2019

لإتمام عملية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين 2019، يجب توافر عدة أوراق تم تحديدها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك كي تسير الأمور كما يجب أن تكون، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين عن الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين 2019، عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، والتي تتمثل تلك الأوراق الآتية:

صورة شخصية.

صورة حديثة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

صور حديثة لشهادات ميلاد إلكترونية، خاصة بالأطفال المراد إضافتهم للبطاقة التموينية.

إيصال كهرباء جديد.

منظومة الخبز الجديدة 2019

ومن المقرر، أن يتم صرف منظومة التموين الجديدة وإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين 2019 في الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد الإنتهاء من مراحل الاستهداف، والتي من شأنها حذف غير المستحقين من الدعم، ومساعدة المواطن البسيط على مواصلة حياته بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بتخصيص رابط دعم مصر لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019 موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك للاستعلام عن البطاقات التالفة والبطاقات البدل الفاقد، ليتم انجاز الكثير من المهام في آن واحد.