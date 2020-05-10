تفاصيل خطة التموين بالموازنة الجديدة: 100 سلعة ومواجهة الغش

توجيه استثمارات بقيمة 9.76 مليار جنيه أبرز ما جاء في تفاصيل خطة التموين بالموازنة الجديدة للدولة، وذلك لقطاع تجارة الجُملة والتجزئة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ تُمثل 1.3% من الاستثمارات الكلية في عام الخطة، وبانخفاض 27% عن استثمارات القطاع في العام السابق الذي بلغ قدرها نحو 13.3 مليار جنيه.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قدمت رؤية مصر 2030 إلى مجلس النواب، فيما يتعلق بالموازنة العامة الجديدة في “2020 – 2021″، وذلك بعد إجراء تعديلات عليها، جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

خطة التموين بالموازنة الجديدة

وفي سياق نشر تفاصيل خطة التموين بالموازنة الجديدة “2020 – 2021″، فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تستهدف من خلال هذه الخطة التالي:

زيادة عدد السلع التموينية لأكثر من 100 سلعة.

متابعة منظومة بيع الخبز المُدعم.

تطوير المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية.

تطوير 164 شونة ترابية لاستقبال القمح المحلي.

تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

طرح أراضي المطور التجاري للاستثمار بهدف إنشاء مناطق لوجستية وسلاسل تجارية.

تجهيز معامل فنية لفحص السلع محل الشكاوى لمواجهة الغش التجاري.

تطوير مكاتب التسجيل والعلامات التجارية.

انخفاض الإنفاق على استيراد القمح

وفي سياق متصل بشأن خطة التموين في الموازنة الجديدة للدولة، كان علي عبد المعبود، مدير عام الشئون المالية في هيئة السلع التموينية، قد استعرض مشروع موازنة الهيئة للعام الجديد، وكشف عن انخفاض الإنفاق على استيراد القمح من الخارج بقيمة 7 مليارات جنيه مُقارنة بالموازنة الحالية.

فيما فسّر أحمد عبد الله، السبب بتراجع سعر طن القمح على المستوى العالمي بنحو 250 دولار للطن، وكذلك هبوط سعر الدولار من 17.5 جنيه إلى 16 جنيهًا في الموازنة الجديدة.