تفاصيل قرض تمويل الزواج من بنك التعمير والإسكان

يبحث الكثير من الشباب عن تفاصل قرض تمويل الزواج، وهناك الكثير من البنوك التي تقدم قروض الزواج، وذلك تيسيرًا على الشباب حتى يتمكنوا من إتمام زواجهم دون عراقيل، وعلى أن يقوموا بتسديد أقساط البنك بتسهيلات كبيرة، ولمدة تصل إلى 120 شهرًا، ومن خلال مقالنا نقدم لكم الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج من بنك التعمير والإسكان.







قرض الزواج من بنك التعمير والإسكان

يقوم بنك التعمير والإسكان بتمويل تكاليف الزواج بنسبة تصل إلى 75%، وعلى أن يتم السداد وفق عددًا من البرامج يمكنك اختيار الأنسب لك، وتختلف تلك البرامج في مدة التقسيط والتي تصل إلى 10 سنوات.







ويمكنك الحصول على قرض بنك الإسكان والتعمير شرط أن تكون جاهزة لديك المستندات التالية:

بطاقة الرقم القومي، يجب أن تكون سارية. إيصال مرافق ولكن يشرتط أن يكون حديث. عقد مقر السكن سواء كان إيجار أو تمليك. بيان مفردات المرتب شرط أن يكون معتمد. الموافقة على تحويل الراتب أو القسط أو المعاش عند طلب البنك ذلك.

وفي حال كنت من أصحاب المهن الحرة، عليك إحضار المستندات التالية:

السجل التجاري. شهادة محاسب. الموقف الضريبي.







البنوك التي تقدم قروض الزواج

جدير بالذكر تقديم عدد من البنوك الأخرى قروض الزواج مثل بنك البركة، وبنك الائتمان الزراعي وبنك CIB، وبنك ناصر وبنك الاستثمار العقاري، وجميعها تقدم قروض الزواج بتسهيلات للشباب لمساعدتهم على إتمام الزواج، وكذلك يمكن للمتزوجين حديثًا طلب القرض من البنك، وبعض البنوك تشترط ألا يكون قد مرّ على زواجهم أكثر من 6 شهور.