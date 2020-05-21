تفاصيل مشروع بشائر الخير 3: قرعة لتسليم الوحدات.. والإيجار بـ250 جنيهًا

أعلن اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تفاصيل مشروع بشائر الخير 3 الذي نفذته نحو 70 شركة مصرية في مدينة الإسكندرية، لإيواء عددٍ من الأسر في مساكن مناسبة بدلا من العشوائيات التي كانوا يسكنون فيها.

وقال “العزازي”، في أثناء كلمته خلال افتتاح المشروع اليوم الخميس 21 مايو 2020، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن هذا المشروع الذي يجسد التكافل والتعاون بين الحكومة ورجال الأعمال، أنجز في عامين ونصف العام على بحيرة مياه صرف صحي، وهو ما تطلب وضع أساسات عميقة في قبل البناء.

تفاصيل مشروع بشائر الخير 3

وأوضح مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أن مشروع بشاير الخير 3 يضم مائتي عمارة بها 10 آلاف و624 وحدة سكنية، سيسكنها 50 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن العمارة الواحدة يوجد فيها 4 مصاعد، كما أن المشروع يضم الآتي:

250 كيانا تجاريًا

11 قاعة ومجمع بنوك وسينمات ومطاعم.

16 مولًا تجاريًا ومحطة وقود.

وأضاف “العزازي” أنه جرى بالفعل تسليم عدد من المواطنين وحدات سكنية جاهز تمامًا، مشيرًا إلى أن الوحدة التي تسلمها كل مواطن تشمل على الآتي:

أثاث منزلي.

أجهزة كهربائية.

عداد كهرباء

عداد مياه

عداد غاز طبيعي

إنترنت

تسليم وحدات المشروع

وقال مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة: إن مشروع بشائر الخير 3 يستهدف الجيلين “الثاني والثالث” لينشأوا في حياة كريمة، لافتًا إلى أن عملية التسليم تجري من خلال قرعة، لتحقيق مبدأ العدالة في التوزيع ودون أي مقابل.

وأضاف أن من كان يسكن في وحدة بالإيجار سيسكن أيضًا بالإيجار ولكن سيدفع فقط 250 جنيهًا شهريًّا، و50 جنيهًا إضافية للنظافة والصيانة، لافتًا إلى أن المشروع يشمل على مسجد كبير وكنيسة وملاعب للتريض ومدارس وخدمات مختلفة.