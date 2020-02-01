شهدت البنوك المصرية في فترة سابقة انتعاشًا ملحوظًا في الإقبال على قروض السيارات بعد سماح البنوك بإدراج منتج تمويل شراء السيارات ذات المنشأ الصيني ، كونها ذات أسعار منخفضة مقارنة بالماركات الأخرى، ولكنها تراجعت بشكل طفيف بعد قرار البنك المركزي زيادة القسط الشهري للقرض إلى 35% بدلا من 35% من إجمالي الدخل الشهري للعميل بداية من الشهر الماضي، وتضع البنوك شروطًا لمنح القرض تختلف باختلاف فئة العميل بين أن يكون موظفًا أو من أصحاب الأعمال أو المهن الحرة، وفي السطور القادمة نستعرض تفاصيل وشروط قرض سيارة صيني في بنكي مصر والأهلي.

قرض سيارة صيني

شروط قرض شراء سيارة صيني في بنكي مصر والأهلي

فيما يلي الشروط الخاصة بمنح قرض لشراء سيارة صيني في بنكي الأهلي ومصر وكافة التفاصيل التي يود معرفتها العميل من قيمة القرض وفترات السداد ونسبة العائد وغيرها :

شروط قرض شراء سيارة صيني من البنك الأهلي المصري

قيمة القرض: تتراوح بين 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه ، وذلك بحسب الدخل الشهري للعميل.

نسبة التمويل تصل إلى 70% من إجمالي قيمة السيارة .

مدة السداد للقرض تتراوح بين عام وتصل إلى 7 سنوات في السيارات ماركة إسبرانزا، وبي واي دي.

نسبة الفائدة: 17.5% متناقصة.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1.25% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض حسب فئة العميل ( موظف ، أو صاحب مهنة حرة ، او مهني)

يجب أن يكون الراتب الشهري بحد أدنى: 1500 جنيه شهريًا.

سن العميل يتراوح بين 21 عامًا ويصل إلى 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

شروط قرض سيارة صيني من بنك مصر