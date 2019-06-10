تفاوت سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 في مختلف المصانع والأسواق

الحديد والأسمنت واحد من أهم مواد البناء التي تستخدم في مصر، ويسأل الكثير عن سعر الحديد والأسمنت للتعرف على الوقت المناسب لشرائهما، حيث أنهم لا يمكن الاستغناء عنهم، وخصوصًا وأن الفترة الأخيرة تم بناء الكثير من الأبراج في الكثير من المدن الجديدة وعلى مساحات كبيرة، وسوف نوفر لكم من خلال هذه المقالة بيان عن سعر طن الحديد و أسعار الحديد والاسمنت اليوم المحلية.

سعر الحديد والأسمنت اليوم

ونلاحظ في الفترة الأخيرة أن أسعار الحديد والأسمنت تشهد استقرار كبير، ولم يحدث أي تغييرات عليهما، على عكس منذ عدة أشهر على سبيل المقال كان هناك الكثير من الارتفاع، على الرغم من أن هناك الكثير من المشاريع التي تم إقامتها في نفس الفترة، ولكن لأن الحديد والأسمنت مواد لا يمكن الاستغناء عنها حينما تبدأ في البناء.

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من المصانع المصرية التي انطلقت في تصنيع الحديد والأسمنت، وتختلف الأسعار بحسب كل مصنع، وسوف نوفر لكم قائمة متجددة بأسعار الحديد والأسمنت في مصر.

سعر الحديد اليوم في مصر

سعر الحديد اليوم فى مصانع الحديد حيث يعتبر الحديد واحد من أهم مواد البناء، ويختلف سعره بين الحين والآخر، وهناك مجموعة كبيرة من المصانع التي تقوم بإنتاج الحديد، وإليكم قائمة بها و بالأسعار اليومية.

اسم الشركة والمنتج أسعار تسليم المصنع اليوم سعر التسليم في وجه بحري سعر التسليم في وجه قبلي شركة حديد عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر 11450 11550 11700

سعر الاسمنت في مصر اليوم

شهد أسعار الأسمنت في مصر ثبات فى الأسعار خلال الأيام السابقة

المنتج أقل سعر بالجنيه أعلى سعر بالجنيه المسلح 810 815 النصر 795 800 التعمير 800 805 حورس 800 800 المخصوص 800 800 أسوان 790 795 سيناء 790 795 السويس 790 795 السويدي 810 815

سعر الطوب اليوم فى مصر

المنتج المقاس عدد الوحدة السعر أسمنتى مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 630 جنية أسمنتى مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 3729 جنية أسمنتى مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4746 جنية طفلى مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة 495 جنية طفلى مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 918 جنية رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 839 جنية رملي خفيف 60×20×20 سم م3 550 جنية

ونجدد لكم هذه المقالة يوميًا لنطرح فيها الأسعار اليومية في سعر الحديد والأسمنت في مصر، مع ذكر عوامل الانخفاض والارتفاع إن وجدت.