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تفاوت سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 في مختلف المصانع والأسواق

كتب رضا عليفي آخر تحديث
تفاوت سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 في مختلف المصانع والأسواق
سعر الحديد والاسمنت

الحديد والأسمنت واحد من أهم مواد البناء التي تستخدم في مصر، ويسأل الكثير عن سعر الحديد والأسمنت للتعرف على الوقت المناسب لشرائهما، حيث أنهم لا يمكن الاستغناء عنهم، وخصوصًا وأن الفترة الأخيرة تم بناء الكثير من الأبراج في الكثير من المدن الجديدة وعلى مساحات كبيرة، وسوف نوفر لكم من خلال هذه المقالة بيان عن سعر طن الحديد و  أسعار الحديد والاسمنت اليوم المحلية.

سعر الحديد والأسمنت اليوم

ونلاحظ في الفترة الأخيرة أن أسعار الحديد والأسمنت تشهد استقرار كبير، ولم يحدث أي تغييرات عليهما، على عكس منذ عدة أشهر على سبيل المقال كان هناك الكثير من الارتفاع، على الرغم من أن هناك الكثير من المشاريع التي تم إقامتها في نفس الفترة، ولكن لأن الحديد والأسمنت مواد لا يمكن الاستغناء عنها حينما تبدأ في البناء.

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من المصانع المصرية التي انطلقت في تصنيع الحديد والأسمنت، وتختلف الأسعار بحسب كل مصنع، وسوف نوفر لكم قائمة متجددة بأسعار الحديد والأسمنت في مصر.

سعر الحديد اليوم في مصر

سعر الحديد اليوم  فى مصانع الحديد  حيث يعتبر  الحديد واحد من أهم مواد البناء، ويختلف سعره بين الحين والآخر، وهناك مجموعة كبيرة من المصانع التي تقوم بإنتاج الحديد، وإليكم قائمة بها و بالأسعار اليومية.

اسم الشركة  والمنتج أسعار تسليم المصنع اليوم سعر التسليم في وجه بحري سعر التسليم  في وجه قبلي
شركة حديد عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر 11450 11550 11700

سعر الاسمنت في مصر اليوم

شهد أسعار الأسمنت في مصر  ثبات فى الأسعار خلال الأيام السابقة

المنتج أقل سعر بالجنيه أعلى سعر بالجنيه
المسلح 810 815
النصر 795 800
التعمير 800 805
حورس 800 800
المخصوص 800 800
أسوان 790 795
سيناء 790 795
السويس 790 795
السويدي 810 815

سعر الطوب اليوم فى مصر

المنتج المقاس عدد الوحدة السعر
أسمنتى مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 630 جنية
أسمنتى مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 3729 جنية
أسمنتى مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4746 جنية
طفلى مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة 495 جنية
طفلى مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 918 جنية
رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 839 جنية
رملي خفيف 60×20×20 سم م3 550 جنية

ونجدد لكم هذه المقالة يوميًا لنطرح فيها الأسعار اليومية في سعر الحديد والأسمنت في مصر، مع ذكر عوامل الانخفاض والارتفاع إن وجدت.

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عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع كلمة احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

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