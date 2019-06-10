تفاوت سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 في مختلف المصانع والأسواق

الحديد والأسمنت واحد من أهم مواد البناء التي تستخدم في مصر، ويسأل الكثير عن سعر الحديد والأسمنت للتعرف على الوقت المناسب لشرائهما، حيث أنهم لا يمكن الاستغناء عنهم، وخصوصًا وأن الفترة الأخيرة تم بناء الكثير من الأبراج في الكثير من المدن الجديدة وعلى مساحات كبيرة، وسوف نوفر لكم من خلال هذه المقالة بيان عن سعر طن الحديد و أسعار الحديد والاسمنت اليوم المحلية.
سعر الحديد والأسمنت اليوم
ونلاحظ في الفترة الأخيرة أن أسعار الحديد والأسمنت تشهد استقرار كبير، ولم يحدث أي تغييرات عليهما، على عكس منذ عدة أشهر على سبيل المقال كان هناك الكثير من الارتفاع، على الرغم من أن هناك الكثير من المشاريع التي تم إقامتها في نفس الفترة، ولكن لأن الحديد والأسمنت مواد لا يمكن الاستغناء عنها حينما تبدأ في البناء.
والجدير بالذكر أن هناك الكثير من المصانع المصرية التي انطلقت في تصنيع الحديد والأسمنت، وتختلف الأسعار بحسب كل مصنع، وسوف نوفر لكم قائمة متجددة بأسعار الحديد والأسمنت في مصر.
سعر الحديد اليوم في مصر
سعر الحديد اليوم فى مصانع الحديد حيث يعتبر الحديد واحد من أهم مواد البناء، ويختلف سعره بين الحين والآخر، وهناك مجموعة كبيرة من المصانع التي تقوم بإنتاج الحديد، وإليكم قائمة بها و بالأسعار اليومية.
|اسم الشركة والمنتج
|أسعار تسليم المصنع اليوم
|سعر التسليم في وجه بحري
|سعر التسليم في وجه قبلي
|شركة حديد عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|11450
|11550
|11700
سعر الاسمنت في مصر اليوم
شهد أسعار الأسمنت في مصر ثبات فى الأسعار خلال الأيام السابقة
|المنتج
|أقل سعر بالجنيه
|أعلى سعر بالجنيه
|المسلح
|810
|815
|النصر
|795
|800
|التعمير
|800
|805
|حورس
|800
|800
|المخصوص
|800
|800
|أسوان
|790
|795
|سيناء
|790
|795
|السويس
|790
|795
|السويدي
|810
|815
سعر الطوب اليوم فى مصر
|المنتج
|المقاس
|عدد الوحدة
|السعر
|أسمنتى مصمت
|25×12.5×6 سم
|ألف طوبة
|630 جنية
|أسمنتى مفرغ
|40×20×12 سم
|ألف طوبة
|3729 جنية
|أسمنتى مفرغ
|40×20×20 سم
|ألف طوبة
|4746 جنية
|طفلى مثقب
|25×12×6.5 سم
|ألف طوبة
|495 جنية
|طفلى مثقب
|25×12×13سم
|ألف طوبة
|918 جنية
|رملي وردي
|25×12×6 سم
|ألف طوبة
|839 جنية
|رملي خفيف
|60×20×20 سم
|م3
|550 جنية
ونجدد لكم هذه المقالة يوميًا لنطرح فيها الأسعار اليومية في سعر الحديد والأسمنت في مصر، مع ذكر عوامل الانخفاض والارتفاع إن وجدت.
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