تقرير أسعار السيارات المُستعملة بسوق الجمعة اليوم 3 مايو 2019 | شامل موديلات من 1977 حتى 2016

أسعار السيارات المستعملة داخل سوق المستعمل بمصر، تزايدت أهميته كثيراً رغم أنه وبلا شك كان ولا يزال عنصر هام بسوق السيارات المحلية، لكن مع تزايد حمالات المقاطعة لشراء السيارات الزيرو أضف لذلك الركود الذي أصاب وبشدة سوق السيارات المصرية منذ عام نتيجة لارتفاع الأسعار أصبح لسوق السيارات المستعملة أهمية كبيرة لا يمكن أن نتجاهلها .

ويعد سوق الجمعة الشامل لكافة موديلات وماركات السيارات المستعملة بمصر، احد أهم المحاور التسويقية والتي تحمل العديد من المعلومات الاسترشادية والدقيقة حول حركة سوق المستعمل بالسيارات بمصر، وعليه سوف نوضح بهذا التحقيق أحدث أسعار السيارات المستعملة والواردة اليوم من بيانات سوق الجمعة للسيارات المستعملة 3 مايو 2019 .

أسعار السيارات المستعملة بمصر 3 مايو 2019

ومن الرصد الميداني لأحدث أسعار السيارات المستعملة اليوم داخل سوق الجمعة 3 مايو للسيارات المستعملة، والتي رصدنا فيها أسعار المستعمل من موديل 1977 حتى 2016 تبين أن أسعار السيارات المستعملة اليوم كالتالي :

الماركة الموديل السعر اليوم بسوق الجمعة سيارات فيات شاهين من : 1998 حتى 2006 يتراوح من : 47 ألف – 78 ألف جنيه . سيارات لادا من : 1992 حتى 2006 يتراوح من : 45 ألف حتى 65 ألف جنيه . السيارات فيات 127 و 128 من : 1977 حتى 2006 يتراوح من : 20 ألف حتى 60 ألف جنيه . السيارات هيونداي أكسنت من : 1992 حتى 1999 يتراوح من : 55 ألف حتى 80 ألف جنيه . السيارة سوزوكي ماروتي من : 1999 حتى 2014 يتراوح من : 40 ألف حتى 80 ألف جنيه السيارة نيسان صني من : 2010 حتى 2016 يتراوح من : 110 حتى 185 ألف جنيه . السيارة ميتسوبيشي لانسر من : 2010 حتى 2016 يتراوح من : 155 ألف حتى 305 ألف جنيه . السيارة هيونداي إلنترا من : 2003 حتى 2016 يتراوح من : 86 حتى 335 ألف جنيه . السيارة تويوتا ياريس من : 1997 حتى 2007 يتراوح من : 125 ألف حتى 137 ألف جنيه .

وعن السيارات من ماركة ويوتا كورولا وذلك موديل العام 1997 حتى موديل العام 2007 فلقد سجلت اليوم بسوق الجمعة للمستعمل بمصر سعر يتراوح من 85 ألف جنيه حتى 207 ألف جنيه .

وبالمتابعة الميدانية تبين استقرار أسعار السيارات المُستعملة من ماركة دايو نوبيرا وذلك من موديل 2000 حتى موديل 2006 عند مستويات أسعار تبدأ من 65 ألف جنيه حتى 128 ألف جنيه .

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