تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مصر وتوقع أسعار الدولار | نتائج مُبشرة للمصريين والقاهرة تُنجز اتفاق الشريحة الأخيرة

مصر والمسيرة الطويلة من الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي بدأ بالعام 2014 ليمتد حتى يحقق نتائج إيجابية مُبشرة بالعام 2019، ولقد انتهجت مصر خلال تلك المسيرة الصعبة العديد من السياسات الاقتصادية الإصلاحية التي جعلت في النهاية الاقتصاد المصري بالمربع الصحيح، بل والملائم لجذب الاستثمار وتحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطن .

ومنذ قليل أعلن صندوق النقد الدولي عبر تقريره نتائج مُبشرة للغاية، حول خطط إصلاح الاقتصاد المصري، والتي إن اطلعت عليها سوف تتأكد أن هناك شيء ما جيد حدث بالفعل، بل واستطاعت مصر حسب الأنباء الواردة اليوم أن تُنجز اتفاق الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق بعد هذا التقرير الإيجابي الذي سوف نوضح إليكم تفاصيله فيما يلي وكيف من المُرجح أن يؤثر على أسعار الدولار بمصر .

تقرير صندوق النقد الدولي بشأن القاهرة

حيث أعلن صندوق النقد الدولي، أن بعثته قامت بالمراجعة الأخيرة للإصلاحات الاقتصادية بمصر، وذلك عبر زيارة قامت بها البعثة في شهر مايو الجاري، وأعلن الصندوق أن مصر حققت كل متطلبات الإصلاح، وهو ما يؤهل القاهرة للحصول على الشريحة الأخيرة من القرض بمقدار 2 مليار دولار، وبهذا يصل إجمالي ما تحصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 12 مليار دولار .

وأعلن صندوق النقد الدولي العديد من المؤشرات المُبشرة للغاية بشان الاقتصاد المصري وتمثلت في :

أكد الصندوق أن مُعدل الناتج المحلي الخاص بمصر شهد ارتفاع وصل إلى 5.3 % بعد أن كان 4.3% .

ارتفاع الاحتياطي النقدي من الدولار من حاجز 17 مليار دولار إلى 44 مليار دولار .

انخفض معدل التضخم من 33 % إلى 13 % وهذا ما سينعكس على انخفاض أسعار السلع .

تأثير تقرير صندوق النقد الدولي على أسعار الدولار

أكد العديد من الخبراء، أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي بمصر، والذي أكد تعافي واضح للاحتياطي النقدي، وخفض التضخم، قد ينعكس بشكل إيجابي على قوة الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي ومن المنتظر أن تشهد أسعار الدولار بعد صدور التقرير وحصول مصر على الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق والمقدرة ب 2 مليار دولار تراجع جديد يُضاف لتراجعات العملة الأمريكية مؤخراً .