تمويل السيارات من مصرف الراجحي .. لشراء سيارة بالتقسيط أو الإيجار التمليكي يصل حتى 2 مليون ريال .. تعرف الشروط والمزايا

تمويل السيارات من مصرف الراجحي ، أحد أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية، يعتبر شكل من أشكال التمويل الشخصي للأفراد، للسعوديين وغير السعوديين (المقيمين)، ويأتي هذا التمويل من خلال أحد المنتجين “تمويل شراء السيارات بالمرابحة (بالتقسيط)، أو تمويل الإيجار التمليكي للسيارات” سواء الجديدة أو المستعملة، ولكلا المنتجين عدة خصائص ومزايا، وشروط ميسرة ، حيث تم تصميمه ليمنح العميل فرصة امتلاك السيارة التي يريدها ، وفي هذه المقالة سوف نلقِ الضوء على نوعي تمويل السيارات ومزايا كل منهما وشروط التمويل والمستندات المطلوبة.

تمويل السيارات من مصرف الراجحي

تمويل السيارات بالمرابحة

هذا المنتج لتمويل شراء سيارة يرتكز على مبدأ المرابحة ، حيث يقوم المصرف بشراء السيارة من أحد البائعين المعتمدين من قبل مصرف الراجحي، ثم يبيعها للعميل ( بسعر التكلفة مضافًا إليه الربح) ، ويتملك العميل السيارة خلال مدة استحقاق التمويل وبعدها حسب المدة المتفق عليها، ويمتاز هذا المنتج بموافقته لأحكام الشريعة الإسلامية ، إضافة إلى أنه يمكن للعميل الحصول على السيارة بإجراءات تستغرق بالمتوسط 5 أيام عمل بدءًا من تقديم الطلب.

تمويل الإيجار التمليكي للسيارات

هذا المنتج أحد الحلول التمويلية المبتكرة من مصرف الراجحي، من أجل منح العميل فرصة امتلاك السيارة التي يريدها ، وتم من خلال شراء المصرف السيارة التي يطلبها العميل من احد البائعين المعتمدين من المصرف، ثم يقوم بتأجيرها للعميل حسب المدة والربح المتفق عليهما، ويحق للعميل تسجيل السيارة باسمه مباشرة أو بيعها ، ويمتاز هذا المنتج بموافقته لأحكام الشريعة الإسلامية ، ومن مزاياه أيضًا:

التنافسية والمرونة بحيث يتيح للعملاء فرصة امتلاك المركبات بكل يسر وفي وقت قصير .

تأمين شامل على المركبات المؤجرة طوال فترة التمويل من خلال شركة تكافل الراجحي.

يصل التمويل إلى مبلغ 2 مليون ريال سعودي.

عدم وجود رسوم وغرانات خفية عند رغبة العميل بالسداد بوقت مبكر.

يمتد الضمان ليشمل أجل الاستحقاق كاملا ضد الاعطال غير الناجمة عن الإهمال.

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شروط التمويل بالمرابحة ( التقسيط)

يجب أن يكون الحد الأدنى لدخل العميل طالب التمويل بدءاً من 2000 ريال سعودي.

الحد الأقصى لسن المدنيين 65 سنة.

الحد الأقصى لسن العسكريين: حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد.

المستندات المطلوبة لتمويل المرابحة

عرض أسعار مُوجّه إلى بنك الراجحي وللعميل.

نموذج الطلب بعد تعبئته.

صورة عن بطاقة هوية سعودية سارية، وصورة عن تأشيرة الإقامة وجواز السفر للوافدين.

العنوان داخل المملكة.

شهادة راتب مصدقة من وزارة التجارة.

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر للعملاء الغير مرتبطين بعمليات تحويل الراتب.

صورة عن شهادة غرفة التجارة مصدقة من وزارة التجارة.

صورة عن شهادة غرفة التجارة مصدقة من وزارة التجارة.

الشروط والمستندات المطلوبة لتمويل الإيجار التمليكي للسيارات

يجب أن يكون الحد الأدنى لدخل العملاء السعوديين بدءًا من 2000 ريال سعودي، وكذلك للعملاء العاملون لغير السعوديين ، والعملاء المتقاعدون غير السعوديين 1900 ريال.

الحد الأقصى للسن 65 سنة للسعوديين، ولا يزيد عن 60 عامًا للعاملين غير السعوديين عند استحقاق التمويل، والعملاء المتقاعدون غير السعوديين لا يزيد عن 65 عامًا عند استحقاق التمويل.

المستندات المطلوبة