تنظيف الممبار وطهيه  في المنزل بطريقة سهلة للمناسبات وعيد الأضحى

تنظيف الممبار وطهيه في عيد الأضحى وفي المناسبات مثل شهر رمضان حيث تكثر العزومات والمعروف عن أكلة الممبار أنها شهية ومغذية لأنها تحتوي على عناصر مفيدة للكبار والصغار من خضروات ودهون ونشويات علاوة على البروتين الموجود في الممبار وكلها تمد الجسم بالطاقة وتحسن من هيمجلوبين الدم وتقي من الأنيميا .

الممبار عبارة عن أحشاء الذبائح المشروعة مثل الممبار البقري والجاموسي والضأن ونظراً لإقبال الجميع على تناوله لابد لكل ربة منزل تعلم طرق تنظيف الممبار وطهيه حتى تضمن نظافته التامة والمكونات التي بدخله عند الطهي.

من خلال موقعنا كلمة دوت اورج سوف نساعد السيدات ونقدم لهن طريقة تنظيف الممبار وطهيه في المنزل.

طريقة تنظيف الممبار وطهيه

أحضري الأمعاء وقطعيها قطع صغيرة حوالي 30 سم.

قومي بشطف وغسل الممبار من الخارج ثم ضعي كل قطعة في فوهة الحنفية لإزالة المخلفات الموجودة بداخله مع مراعاة وضع جردل حتى لا تسبب الأوساخ في سد الحوض.

بعد الغسل والتنظيف الجيد نقوم بقلب قطعة الممبار على الصنبور أوقلبها بقلم جاف ،ويشطف مرة أخري.

احضري إناء وضعي قطع الممبار ثم رشي عليه كيس ملح ونصف كوب خل واتركيه لمدة يوم في الثلاجة مع وضع غطاء فوقه.

اخرجي بعد ذلك الأمعاء”الممبار” و ادعكيه جيداً ثم كرري عملية الغسل مرة أخري وكشط أي مخلفات بسكين غير حادة

الآن تم تنظيف الممبار جيداً وأصبح بدون رائحة إليك طريقة الطهي

المقادير

ممبار مغسول جيداً

حزمة من الشبت والبقدونس والكزبرة

بصل مكعبات صغيرة.

كيلو طماطم مكعبات صغيرة.

كوب ونصف زيت.

ملح فلفل.

نعناع ناشف.

كمون -بهارات.

شطه.

أرز.

طريقة عمل الممبار المصري

ينقى الأرز ويغسل جيداً ثم يصفى من الماء

يغسل البقدونس و الشبت والكزبرة الخضراء جيداً ويقطع قطع صغيرة يضاف إلى الأرز مع الطماطم المكعبات مع الملح والفلفل و الشطه والبهارات والزيت وتقلب كل المحتويات جيداً في إناء كبير

يتم حشو قطع الممبار بقمع صغير لو كان رفيع”الضاني” أما لو كبير وفوهته واسعة “بقري أو جاموسي” يمكن حشوه باليد مع ملاحظة عدم حشوه بكمية كبيرة حتى لا ينفجر أثناء السلق

بعد الحشو نضع حلة كبيرة بها ماء على النار حتى الغليان ثم نضع الممبار ونتركه حتى ينضج

ينشل من الأناء في مصفى ويترك حتى يبرد ثم يحمر في زيت غزير ويرص في طبق التقديم ويزين بالبقدونس.