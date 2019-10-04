توابع انخفاض سعر البنزين وتوقعات بانخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة تصل 10%

صرح نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية “حاتم نجيب” أنه من المتوقع وفقا لانخفاض أسعار البنزين؛ أن يحدث انخفاض في أسعار الفاكهة والخضروات بنسبة من 5% إلى 10%، كما أشار إلى أنه وفقا للقرارات الأخيرة للحكومة الخاصة بخفض أسعار البنزين؛ فإنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة في الأسواق حالة من الهدوء نتيجة تلك القرارات.







وأقرت لجنة التسعير التلقائي التي شكلتها الحكومة لمراجعة وتحديد أسعار الوقود كل 3 شهور، خفض أسعار البيع لأنواع البنزين الثلاثة المتوفرة في السوق المحلي بواقع 25 قرش لكل لتر، وكان ذلك في الاجتماع الأخير للجنة عقب نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح مدير مركز مصر للدراسات السياسية والاقتصادية الدكتور مصطفى أبو زيد، أن أسعار المحروقات في مصر يرتبط بأسعارها عالميا، وأن سبب رئيسي من أسباب انخفاض سعر البنزين هو الارتباط بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.







كما أشار إلى أنه تم اتخاذ القرار من قِبل الحكومة، والتي تبنت العمل بتلك الآلية التي تعمل بها معظم دول العالم وكان ذلك منذ يوليو الماضي، ويوفر العمل بهذه الآلية قدر كبير من المرونة ويُمكن مؤسسات الدولة من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وبانخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمي ليبلغ نحو 62 دولار للبرميل، وذلك في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، وبانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه خلال نفس الفترة ليبلغ سعر الدولار 16.60 قرش؛ انخفضت أسعار الوقود بداية من الساعة 12 صباحا لتصبح كالتالي:

بنزين 80 : 6.0 جنيه.

: 6.0 جنيه. بنزين 92: 7.75 جنيه.

7.75 جنيه. بنزين 95 : 8.75 جنيه.

: 8.75 جنيه. وانخفض سعر طن المازوت بواقع 250 جنيه ليصبح 4250 جنيه.