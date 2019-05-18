توقعات أسعار الدولار في مصر خلال 30 يوم قادمة | هل تصل العُملة الأمريكية لحاجز 15 جنيه بعد الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد

سعر الدولار بمصر، هو أحد أهم الأسئلة الإستراتيجية داخل القطاع الاقتصادي المصري صباح كل يوم، فمن في مصر لا يؤثر سعر الدولار اليوم بمسار حياته العملية سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وهذا راجع لعدة عوامل ليس هذا التحقيق مجال لها، بل المهم لدينا ونحن نُبحر بتلك السطور أن نُجيب بشكل دقيق وواضح ووفق تحليلات اقتصادية دقيقة على التساؤل الأهم الآن .. وهو ما هي توقعات أسعار الدولار بمصر خلال المستقبل القريب وهل انخفاض الدولار أمام الجنيه والذي بدأ من شهر فبراير الماضي سوف يستمر لنجد سعر صرف الدولار مُقابل الجنيه عند حاجز 15 جنيه .. إليكم التفاصيل كاملة حول هذا الملف .

هل سينخفض الدولار مُجدداً ليصل حتى 15 جنيه

بداية من المهم أن نُدرك أن أخر فترة وصل فيها سعر الدولار لحاجز 16 جنيه مثلاً وتحديداً 16.20 جنيه كان في تاريخ مارس 2018 ، وهو تاريخ لاحق بعامين من تاريخ تعويم العملة المحلية أمام العُملات الأجنبية والصادر بالعام 2016 .

وهنا من المهم أن نطرح ملخص الآراء الاقتصادية التي تناولت سعر الدولار بمصر في المستقبل القريب والتي أكدت فعلياً أن الدولار يتجه بمصر إلى الانخفاض لعدة عوامل وأسباب هي باختصار :

مصر الآن تشهد حالة من ازدياد التدفقات للعملات الأجنبية وأهمها الدولار بسبب زيادة الاستثمارات وأيضاً بسبب زيادة قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي مع اكتفائها ذاتياً منه، وهذا كله رفع مستوى احتياطي العملة الأميركية داخل البنوك المصرية .

زيادة المرونة في تحركات الدولار داخل القطاع المصرفي بمصر بسبب قرار البنك المركزي الأخير، والذي قضى بإلغاء آلية تحويل أموال الأجانب، والتي كانت تُحدث حالة من الجمود وتضيق حرية البنوك في تعاملاتها الدولارية، وهذا زاد المعروض من الورقة الخضراء بالقطاع المصرفي بمصر .

الدولار يشهد عالمياً ضعف كبير بسبب حالة الكساد المرتقبة داخل القطاع الاقتصادي الأمريكي والذي كان نتيجة منطقية لحرب الرسوم التجارية بين واشنطن وبكين، وهذا الأمر قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على غير المتوقع بتقليل الفائدة لزيادة رواج الأسواق والحركة الاستثمارية، وهذه قطعاً سياسة نقدية تقلل من أسعار الدولار .

التقرير الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول مستويات التضخم والنمو داخل الولايات المتحدة، وهناك تخوف حقيقي داخل أمريكا من أن تتجه البلاد إلى حالة من الكساد التضخمي الذي يغلب عليه ضعف التوظيف والنمو مع زيادة الأسعار، وهذا يضعه الاحتياطي الفيدرالي بالاعتبار ويرى كثيرون ضرورة خفض الفائدة لتشجيع حركة السوق وتحفيز النمو .

تقرير صندوق النقد الأخير حول الاقتصاد المصري

ولا شك أن التقرير الأخير لصندوق النقد حول الوضع الاقتصادي بمصر، والذي كان إيجابياً للغاية بشأن مُعدلات النمو وانخفاض معدلات التضخم، فضلاً عن زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار حتى مستوى 44 مليار، هذا كله دفع الصندوق لتمرير الشريحة الأخير بمقدار 2 مليار دولار لمصر، وبالتأكيد هذا التطور سوف يؤدي بانخفاض أكثر للدولار .

ومن المعروف وحسب بيانات صندوق النقد سوف تتحصل مصر على القرض بعد ثلاثين يوم تقريباً من تاريخه وهذا مرجح قوي لانخفاض جديد للدولار ربما يصل فعلياً لحاجز 15 جنيه .

تصريحات سابقة ولكنها هامة من قبل محافظ البنك المركزي

المُتابعة اليومية لأسعار الدولار بالبنوك المصرية السبت 18-5-2019

وتأكيداً للمُتابعة حول سير أسعار الدولار بمصر، سوف نعرض لكم بشكل يومي وبالتأكيد مُحدث على مدار ساعات تعاملات اليوم، أحدث أسعار الدولار الآن بالبنوك في مصر، وذلك حتى يتم الربط بشكل عملي بين فرضيات هذا التقرير حول توقعات أسعار الدولار و النتائج الفعلية لسعر الدولار الآن بالبنوك .

وعن توقعات الدولار خلال الثلاثون يوماً القادمة، وهل سيصل سعر الدولار أمام الجنيه لحاجز 15 جنيه، فلك أن تضع العوامل السابق ذكرها في الاعتبار والتي تؤثر على سعر الدولار بمصر، وتضيف لها أن مصر تشهد فعلياً حالة من انخفاض الواردات من الخارج وذلك بسبب السياسات الحكومية المُشجعة للمنتج المحلي، وأيضاً بسبب زيادة الرسوم الجمركية على كل منتج غير استراتيجي أو هام >

وعليه فإن سعر الدولار خلال شهر مايو وشهر يوليو 2019، قد يشهد تراجع ولكن وحسب مصادر حكومية بشكل طفيف ومستمر، وليس مستبعداً أبداً أن يصل سعر الدولار داخل مصر أواخر يوليو القادم 2019 إلى مستوى 15 جنيه كما يؤيد كثير من المحللين ذلك .

تحديث | البنك المركزي المصري يُسجل سعر للدولار اليوم 18 مايو 2019 سعر شراء 16.98 جنيه وسعر بيع 17.105 جنيه .

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ولكن وللأمانة العلمية يرى بعض الخبراء أن تراجع الدولار الحادث الآن وهمي نتيجة لما أسموه زيادة في تدفق النقد الأجنبي لداخل القطاع المصرفي بمصر من القروض أو الاستثمار في أذون الخزانة وسرعان ما سيعاود الدولار تعافيه مرة أخرى، ولكن هذا الرأي قد يدحضه واقع هبوط الدولار بالفعل على المستوى الدولي أمام سلة العملات العالمية .