توقعات الخبراء حول سعر الدولار في نهاية العام الجاري 2019 تختلف ما بين مواصلة نزوله وارتفاعه مرة أخرى

تختلف توقعات المحللين والخبراء حول سعر الدولار بنهاية 2019، وتوقعات تحركات الدولار في الفترة المتبقية من العام الجاري، خاصة مع تراجع قيمته بشكل سريع في الآونة الأخيرة مقابل الفترات السابقة، ويرى البعض منهم أن سعر الدولار قد يصل في نهاية العام من 15.5 إلى 16.5 جنيه.







وأوضحت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، بأن توقعاتها حول هذا الأمر هو أن يواصل سعر الدولار في النزول، إلى أن يصل إلى 16 جنيه في شهر ديسمبر، وأسعار الدولار تشهد تراجعا مستمرا خلال شهر سبتمبر بشكل خاص، ومنذ بداية العام بشكل عام، حيث فقد الدولار منذ بداية شهر سبتمبر 22 قرشا أما عن سعر الشراء فهو 16.28 جنيه، وسعر البيع 16.38 جنيه.

أما عن توقعات إسراء أحمد المحللة في بنك استثمار شعاع، فمن المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 16.5 جنيه أو اقل، شريطة أن تظل الأوضاع الإقتصادية العالمية كما هي.







ويرى محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة في أحد البنوك الخاصة، أن سعر الدولار سيواصل التراجع إلى أن يصل إلى 15.5 جنيه، في نهاية عام 2019 وهذا ما يتماشى مع الإقتصاد المصري الحالي، وأوضح أن نسبة الاحتياطي من العملة الأجنبية في البنك المركزي الذي وصل إلى 45 مليار دولار، يعطي شهور بالطمأنينة بشأن قوة الجنيه المصري، وأن الاحتياطي يمكن أن يخطي واردات 8 أشهر.

وتحدث محمد عبد العال حول تأثير تراجع إنتاج النفط في شركة أرامكو السعودية، على تحركات سعر الدولار أمام الجنيه، حيث تراجعت إنتاجات الشركة من النفط إلى النصف، بعد الهجوم على مواقع من الشركة، ليرتفع السعر إلى 69.02 للبرميل، ولكن أزمة الشركة بدأت في الإنحسار بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي أمس بالسيطرة على الأمر.

أما محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك العامة، قتوقع زيادة سعر الدولار قبل نهاية العام الجاري بشكل طفيف، خاصة مع استمرار التوترات والحرب التجارية الأمريكية الصينية، وارتفاع سعر برميل البترول عالميا، وأزمة التباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.