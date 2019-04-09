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بداية ارتفاع سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار مقابل الجنيه الثلاثاء 9 أبريل 2019 وتوقعات البورصة المصرية والأسواق العربية الناشئة والعالمية بعد انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية

كتب تامر أمين آخر تحديث

توقعات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 أبريل وكذلك توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية وأيضا البورصة المصرية والأسواق الناشئة والعالمية خاصة بعد التقلبات الحادثة بالاقتصاديات العالمية، فمن الجدير بالذكر أن البورصة الأمريكية ومؤشرها الأشهر الداوجونز تعاني من ضعف واضح، وأثر ذلك على البورصة المصرية والأسواق الناشئة والبورصات وأسواق المال العالمية، خاصة بعدم انعكاس منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 2007 والذي اتبعه الأزمة المالية التي ضرب اقتصاديات العالم في عام 2008، ومن قبلها كان الانعكاس في منحى عائد السندات الأمريكية عام 1955 والذي أتبعة أيضا أزمة اقتصادية كبرى، فقد كان يوم الجمعة الماضي 22 مارس 2019 يوم فارق في تحديد الاتجاه العام للأسواق العالمية، سواء كانت أسواق مال أو عملات أو أسواق سلع.

فكان انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية مبشراً بحالة من الركود والتباطؤ الاقتصادي  متوقعة خلال الفترة القادمة، وهذا أثار مخاوف المستثمرين بصورة عنيفة، وكان أثر انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية واضحاً وجلياً على إغلاقات أسواق المال العالمية.

توقعات البورصة المصرية والأسواق العربية الناشئة والعالمية

انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية لأول مرة في 12 عاماً
ما معنى انعكاس منحنى العائد

سعر الذهب اليوم بالسوق المحلي بمصر

توقعات اسعار الذهب الفترة القادمة
سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب بالسوق العالمي ذبذبة سعرية خلال تعاملات اليوم السابق، ويستقر حالياً صباح اليوم على سعر 1301 دولار للأوقية، أما عن سعر الذهب في السوق المحلي اليوم فيوضحه الجدول التالي:

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24711 إلى 713
عيار 22652 إلى 654
عيار 21622 إلى 624
عيار 18533 إلى 535
عيار 14415 إلى 416
عيار 12355 إلى 357
الاونصة22,108 إلى 22,179
الجنيه الذهب4,976 إلى 4,992
الكيلو710,857 إلى 713,143

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية توقعات سعر الدولار الفترة القادمة
أسعار الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم مزيدا من الاستقرار مع ارتفاعات طفيفة مقابل الجنية المصري ، وفي حال استقر الدولار أعلى مستوى الدعم 17.2 حنيه، فيمكن أن نرى مجددا 17.6 خلال الفترة القادمة.

العملةشراءبيع
دولار أمريكي17.254417.3917
يورو19.371519.5309
جنيــه استرليني22.629122.8109
دولار كنـدى12.846712.9528
كرون دانمركي2.59492.6157
كرون نرويجي1.99002.0070
كرون ســويدي1.84851.8638
فرنك سويسري17.327217.4668
100 ين ياباني15.631815.7605
ريـــال سعـــودي4.60084.6375
دينــار كويتي56.729957.2585
درهم إماراتي4.69704.7353
دولار استراليا12.223012.3220
دينــار البحــرين45.767646.1355
ريـــال عمـــاني44.814345.1767
ريـــال قطــــري4.73834.7779
دينـار أردنـي24.302024.5645
يوان صيني2.56142.5826

ما معنى انعكاس منحنى العائد وما تأثيره على الاقتصاد العالمي

لشرح هذا الأمر يجب أولا أن نعرف أن انعكاس منحنى العائد والذي حدث يوم الجمعة الموافق 22 مارس، فالذي حدث هو تحول الفارق بين العائد على الديون الحكومية الأمريكية “سندات الخزانة الأمريكية” والتي تستحق السداد بعد مرور 10 سنوات، أي السندات طويلة الأجل وبين السندات قصيرة الأجل والتي تستحق بعد 3 شهور، فقد تحول العائد على السندات طويلة الأجل للنطاق السالب، وهذا لم يحدث منذ 12 عام، فكانت أخر مرة تحول فيها العائد إلى النطاق السالب في أغسطس 2007، وكان نتيجة ذلك الأزمة المالية الشهيرة في بدايات 2008.

ومن الجدير بالذكر أن قد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.45%، كما تراجع العائد على أذون الخزانة الأمريكية لآجل 3 أشهر إلى 2.463%، وهذا يعني بنظرة اقتصادية فاحصة أن فارق عائد الديون الحكومية الأمريكية  قصيرة الآجل وبمقارنتها بالسندات طويلة الأجل 10 سنوات  هو -1.3%، ومعنى هذا هو  انقلاب وانعكاس منحنى العائد.

ما معنى انعكاس منحنى العائد
توقعات البورصة المصرية والأسواق الناشئة

ما يعني أن الفارق بين عوائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات وبين تلك التي يحل موعد سدادها بعد 3 أشهر وصل اليوم إلى أقل من 5 نقاط أساس وهو المستوى الأدنى منذ عام 2007.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الفيدرالي الأمريكي أعلن عقب انعكاس منحنى العائد إلغاء أي فكرة أو احتمالية زيادة سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وكذلك استبعاد احتمالية برنامج خفض الميزانية الأمريكية والتي أُعلن عنها سابقاً، وسبب ذلك يرجع إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي يتخذ من منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية المؤشر الأهم كمقياس على قوة أداء الاقتصاد الأمريكي، وهذا يعني أن حزم التحفيز الأمريكية ستظل قائمة، ومعنى ذلك أن الاقتصاد الأمريكي سيظل في غرفة إنعاش الحزم الاقتصادية، وبالتبعية ينظر المستثمرون لذلك نظرة سلبية تؤكد دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود الشديد، وسيتبع ذلك تباطؤ اقتصادي ويتحول منحنى النمو جنوبا إلى النطاق السالب، ولن تعاني أمريكا بمفردها من حالة الركود الاقتصادي المتوقعة، بل سيضرب الركود والتباطؤ أركان الاقتصاد العالمي.

توقعات البورصة المصرية والأسواق العربية

ويعتبر منحنى العائد على السندات الأمريكية هو الذي يرصد بدقة الفارق بين العوائد على السندات الحكومية الأمريكية  طويلة والسندات قصيرة الآجل، وهذا المنحنى ليس محط أنظار القائمين على سياسة الفيدرالي الأمريكي فقط، بل هذا المنحنى أيضا  محط أنظار أسواق وبورصات العالم وخاصة المستثمرين بشكل خاص، ومن الجدير بالذكر أيضاُ أن دائما وأبدا ما يتبع انعكاس منحنى العائد حالة من الركود الاقتصادي، وذلك منذ ثلاثينيات القرن الماضي أي منذ الحرب العالمية الثانية.

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وسنتابع في سلسلة من التقارير الاقتصادية الآثار المترطبة على انعكاس منحنى العائد على الاقتصاديات والأسواق العالمية، خاصة الأسواق الناشئة المصرية والعربية، وكذلك أثر ذلك على العملات وأسواق الذهب والنفط.

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عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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