“اقتصاد”بداية رحلة هابطة في سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار مقابل الجنيه الأحد 19 مايو 2019 وتوقعات الأسعار مستقبلاً

توقعات أسعار الذهب اليوم وكذلك توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية وأيضا البورصة المصرية والأسواق الناشئة والعالمية خاصة بعد التقلبات الحادثة بالاقتصاديات العالمية، فمن الجدير بالذكر أن البورصة الأمريكية ومؤشرها الأشهر الداوجونز تعاني من ضعف واضح، وأثر ذلك على البورصة المصرية والأسواق الناشئة والبورصات وأسواق المال العالمية، خاصة بعدم انعكاس منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 2007 والذي اتبعه الأزمة المالية التي ضرب اقتصاديات العالم في عام 2008، ومن قبلها كان الانعكاس في منحى عائد السندات الأمريكية عام 1955 والذي أتبعة أيضا أزمة اقتصادية كبرى، فقد كان يوم الجمعة الماضي 22 مارس 2019 يوم فارق في تحديد الاتجاه العام للأسواق العالمية، سواء كانت أسواق مال أو عملات أو أسواق سلع.

فكان انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية مبشراً بحالة من الركود والتباطؤ الاقتصادي متوقعة خلال الفترة القادمة، وهذا أثار مخاوف المستثمرين بصورة عنيفة، وكان أثر انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية واضحاً وجلياً على إغلاقات أسواق المال العالمية.

توقعات البورصة المصرية والأسواق العربية الناشئة والعالمية

سعر الذهب اليوم بالسوق المحلي بمصر

شهدت أسعار الذهب بالسوق العالمي ذبذبة سعرية مائلة للانخفاض خلال تعاملات اليوم السابق، ويستقر حالياً على سعر 1294 دولار للأوقية، أما عن سعر الذهب في السوق المحلي اليوم فيوضحه الجدول التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 694 إلى 696 عيار 22 636 إلى 638 عيار 21 607 إلى 609 عيار 18 520 إلى 522 عيار 14 405 إلى 406 عيار 12 347 إلى 348 الاونصة 21,575 إلى 21,646 الجنيه الذهب 4,856 إلى 4,872 الكيلو 693,714 إلى 696,000

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم بالبنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار اليوم مزيدا من الاستقرار مع ارتفاعات طفيفة مقابل الجنية المصري ، وفي حال استقر الدولار أعلى مستوى الدعم 17.2 حنيه، فيمكن أن نرى مجددا 17.6 خلال الفترة القادمة.

العملة شراء بيع دولار أمريكي​ 16.9983 17.0983 يورو​ 19.0466 19.1655 جنيه استزليني​ 21.7936 21.9303 فرنك سويسري​ 16.8450 16.9492 100 ين ياباني​ 15.5038 15.5964 ريال سعودي​ 4.5324 4.5593 دينار كويتي​ 55.8788 56.2260 درهم اماراتى​ 4.6278 4.6551 اليوان الصيني​ 2.4710 2.4861

ما معنى انعكاس منحنى العائد وما تأثيره على الاقتصاد العالمي

لشرح هذا الأمر يجب أولا أن نعرف أن انعكاس منحنى العائد والذي حدث يوم الجمعة الموافق 22 مارس، فالذي حدث هو تحول الفارق بين العائد على الديون الحكومية الأمريكية “سندات الخزانة الأمريكية” والتي تستحق السداد بعد مرور 10 سنوات، أي السندات طويلة الأجل وبين السندات قصيرة الأجل والتي تستحق بعد 3 شهور، فقد تحول العائد على السندات طويلة الأجل للنطاق السالب، وهذا لم يحدث منذ 12 عام، فكانت أخر مرة تحول فيها العائد إلى النطاق السالب في أغسطس 2007، وكان نتيجة ذلك الأزمة المالية الشهيرة في بدايات 2008.

ومن الجدير بالذكر أن قد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.45%، كما تراجع العائد على أذون الخزانة الأمريكية لآجل 3 أشهر إلى 2.463%، وهذا يعني بنظرة اقتصادية فاحصة أن فارق عائد الديون الحكومية الأمريكية قصيرة الآجل وبمقارنتها بالسندات طويلة الأجل 10 سنوات هو -1.3%، ومعنى هذا هو انقلاب وانعكاس منحنى العائد.

ما يعني أن الفارق بين عوائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات وبين تلك التي يحل موعد سدادها بعد 3 أشهر وصل اليوم إلى أقل من 5 نقاط أساس وهو المستوى الأدنى منذ عام 2007.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الفيدرالي الأمريكي أعلن عقب انعكاس منحنى العائد إلغاء أي فكرة أو احتمالية زيادة سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وكذلك استبعاد احتمالية برنامج خفض الميزانية الأمريكية والتي أُعلن عنها سابقاً، وسبب ذلك يرجع إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي يتخذ من منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية المؤشر الأهم كمقياس على قوة أداء الاقتصاد الأمريكي، وهذا يعني أن حزم التحفيز الأمريكية ستظل قائمة، ومعنى ذلك أن الاقتصاد الأمريكي سيظل في غرفة إنعاش الحزم الاقتصادية، وبالتبعية ينظر المستثمرون لذلك نظرة سلبية تؤكد دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود الشديد، وسيتبع ذلك تباطؤ اقتصادي ويتحول منحنى النمو جنوبا إلى النطاق السالب، ولن تعاني أمريكا بمفردها من حالة الركود الاقتصادي المتوقعة، بل سيضرب الركود والتباطؤ أركان الاقتصاد العالمي.

توقعات البورصة المصرية والأسواق العربية

ويعتبر منحنى العائد على السندات الأمريكية هو الذي يرصد بدقة الفارق بين العوائد على السندات الحكومية الأمريكية طويلة والسندات قصيرة الآجل، وهذا المنحنى ليس محط أنظار القائمين على سياسة الفيدرالي الأمريكي فقط، بل هذا المنحنى أيضا محط أنظار أسواق وبورصات العالم وخاصة المستثمرين بشكل خاص، ومن الجدير بالذكر أيضاُ أن دائما وأبدا ما يتبع انعكاس منحنى العائد حالة من الركود الاقتصادي، وذلك منذ ثلاثينيات القرن الماضي أي منذ الحرب العالمية الثانية.

أقرأ أيضا وتعرف على:

ويستمر تذبذب محدود في أسعار الذهب اليوم الأحد 19/5/2019 محلياً وعالميا سعر الذهب جميع الأعيرة

وسنتابع في سلسلة من التقارير الاقتصادية الآثار المترطبة على انعكاس منحنى العائد على الاقتصاديات والأسواق العالمية، خاصة الأسواق الناشئة المصرية والعربية، وكذلك أثر ذلك على العملات وأسواق الذهب والنفط.