ذكرت بنوك الاستثمار في مصر أنه من المتوقع أن تستقر أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الربع الأخير من العام الحالي في نطاق يتراوح بين 16 و17 جنيه.







وجاءت تلك التوقعات بعد قرار المركزي الأخير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، والذي قرار خلاله تراجع أسعار الفائدة بقيمة 1%، وبالتالي سجلت أسعار الفائدة بعد هذا القرار 14.25% للإقراض و13.25% للإيداع، وجاء قرار الخفض للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وخلال التقرير الذي نشره بنك الاستثمار بلتون اليوم، فقد أكد على عدم خروج الدولار عن تذبذبات محدودة تقع في نطاق 16 و17 جنيه، الأمر الذي سيساعد المركزي بشكل كبير في الاستمرار في دورة التيسير النقدي والحفاظ على مستهدف التضخم.







وذكر بنك استثمار برايم خلال تقريره توقعاته بخصوص سعر الدولار، حيث ذكر أن سعره من المتوقع أن يصل مع نهاية العام الجاري إلى 16.70 جنيه، مضيفًا أن الارتفاع التدريجي للطلب المحلي هو السبب وراء الانخفاض المتواضع.

هذا وأكد بلتون أيضًا على أن أقصى مستوى يصل إليه الدولار في ظل صعود الجنيه هو 16 جنيه،وقد توقع كذلك ارتفاع الطلب على الدولار خلال الفترة القادمة من قبل تجار الجملة والتجزئية، ممكن تعتمد تجارتهم على السلع المستوردة من الخارج.

هذا ومع الارتفاعات المستمرة في صادرات الغاز الطبيعي، فإنه من المتوقع أن تستمر عملية توفير دعم العملة المحلية، وبالتالي فإن الميزان التجاري لن يعاني ضغوط خلال 2019، وعلى الجانب الآخر، فقد أشار برايم إلى الارتفاعات التي حققها الجنيه، والتي سجلت وفقًا لإحصائيات المركزي نحو 8.9%، مضيفًا أن تلك القيمة هي الحد الأقصى.

وقد ذكرت بيانات المركزي أن أسعار الدولار قد مرت بمرحلة من الانخفاضات بدأت مع بداية العام الجاري بقيمة 159 قرش، واستمرت حتى وصلت إلى نسبة 8.9% حتى تعاملات الخميس الماضي، وعليه، فقد وصل متوسط سعر الدولار إلى 16.37 جنيه للبيع و16.27 جنيه للشراء.







وقد سجلت نسبة انخفاض الفائدة نحو 3.5% كإجمالي تراجع أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي، هذا وفقًا للاجتماعات التي تقوم بها لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزي.