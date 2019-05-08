توقف موقع نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 عن العمل بسبب الضغط

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عن الكاتب

مبارك عسكري

مبارك عسكري 16 سنة مغربي ادرس بالثانوية ، احب التدوين و كتابة التقارير الصحفية الاخبارية حول العالم و عجائب العالم و الرياضة و التعليم .

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