ثاني أيام رمضان | سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في البنوك والسوق السوداء

شهدت أسعار العملات في مصر تراجع طفيف في قيمتها أمام الجنية المصري وخاصةً سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات المسائية في أول أيام شهر رمضان الكريم مساء أمس الإثنين، ومع بداية التعاملات الصباحية لثاني أيام رمضان اليوم الثلاثاء سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 17.09 للشراء مقابل 17.22 للبيع، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أفضل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.15 جنية، فيما سجل بنك عودة أقل سعر للبيع بقيمة 17.19 جنية مقابل الدولار.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم شراء وبيع نستعرضه لكم عبر موقع كلمة دوت أورج في أبرز البنوك في مصر، مع تحديث جدول أسعار الدولار في مصر على مدار اليوم، ووفق آخر تقارير الخاصة بسعر الدولار الآن، سجل المصرف المتحد للشراء 17.13 جنية مقابل 17.22 للبيع، فيما سجل المشرق 17.12 للشراء مقابل 17.22 للبيع.

البنك قيمة الشراء قيمة البيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.15 17.23 HSBC 17.14 17.24 المصرف المتحد 17.13 17.22 بنك الإسكندرية 17.10 17.20 كريدي أجريكول 17.10 17.20 بنك مصر 17.10 17.20 البنك الأهلي المصري 17.10 17.20 العربي الأفريقي الدولي 17.10 17.20 بنك عودة 17.09 17.19

وقد أقر المركزي بأن مواعيد عمل البنوك في مصر خلال شهر رمضان الكريم سوف تكون بداية من التاسعة والنصف صباحاً وحتي الواحدة والنصف ظهراً، ونتابع معكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء وحتي نهاية التعاملات اليومية.

سعر الدولار في السوق السوداء

لم تشهد قيمة الورقة الخضراء جديد في قيمتها أمام الجنية المصري في السوق السوداء، ويأتي ذلك نتيجة لحالة الركود الشديدة التي أصبحت تشهدها أسواق العملة بشكل ملحوظ تحديداً منذ قرار المركزي بتعويم الجنية المصري أمام العملات الأخري، واستقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء عند 17.17 للشراء مقابل 17.25 للبيع.