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جدول تفصيلي عن الضرائب الجديدة على الدخل بعد التعديلات

بواسطة رحاب على
ضرائب على راتبك ضرائب على راتبك

تقدم وزارة المالية للجنة الخطة والموازنة كل عام جدول تفصيلي تشرح فيه مستويات الدخل بعد إضافة الضرائب المقررة على الأجر الشهري، وفي ظل الأوضاع الراهنة تم طرح بعض التعديلات على قانون الضرائب على الدخل وهو صادر برقم 91 لسنة 2005 ، وبعد إجراء التعديلات الجديدة فإن قيمة الضرائب على الدخل ستصبح مخفضة كما كانت عليه ويتوقع أن تؤدي إلى تحسن في مستوى دخول العاملين بالدولة.

ويوضح الجدول الجديد للضرائب على الدخل أن هناك تراجع وانخفاضاً كبيراً على الضرائب التي تم فرضها على الدخول، وأوضح مستشار وزير المالية للشئون الضريبية رمضان صديق خلال الاجتماع  مع لجنة الخطة والموازنة أن الضريبة لا يتم احتسابها على إجمالي الدخل، وإنما يتم احتسابها على صافي الدخل عقب خصم التكاليف والأعباء.

ضرائب
ضرائب الدخل

كم ستدفع ضرائب على راتبك بعد التعديلات الجديدة؟

يوضح الجدول التالي قيمة الضرائب الحالية التي يتم خصمها من الأجر الشهري للعاملين، يوضح به قيمة الضرائب الجديدة بعد التعديلات بحسب الأجر الشهري.

الأجر الشهري الضريبة الحالية الشهرية قيمة الضريبة الجديدة
1500 جنيه 3.75 جنيه صفر
2000 جنيه 11.25 جنيه 4.17 جنيه
2500 جنيه 18.75 جنيه 16.76 جنيه
3100 جنيه 102.21 جنيه 32.92 جنيه
3500 جنيه 135.21 جنيه 72.92 جنيه
4000 جنيه 176.46 جنيه 122.92 جنيه
5000 جنيه 466.35 جنيه 256 جنيها
6000 جنيه 651.35 جنيه 427 جنيه
7000 جنيه 836.35 جنيه 627 جنيه
8000 جنيه 1021.35 جنيه 827 جنيه
9000 جنيه 1206.35 جنيه 1027 جنيه
10000 جنيه 1391.35 جنيه 1227 جنيه
15000 جنيه 2316.35 جنيه 2275 جنيه
20000 جنيه 3572.92 جنيه 3400 جنيه
30000 جنيه 5822.92 جنيه 5650 جنيه
40000 جنيه 8072.92 جنيه 8052 جنيه
رحاب على

رحاب على، حاصلة على ليسانس أداب، دراسات عليا بكلية التربية جامعة الإسكندرية، شهادة إعلامي المستقبل عقب اجتياز الدورة التدريبية في برنامج بناء القدرات الإعلامية لشباب الإعلاميين

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