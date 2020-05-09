جدول تفصيلي عن الضرائب الجديدة على الدخل بعد التعديلات

تقدم وزارة المالية للجنة الخطة والموازنة كل عام جدول تفصيلي تشرح فيه مستويات الدخل بعد إضافة الضرائب المقررة على الأجر الشهري، وفي ظل الأوضاع الراهنة تم طرح بعض التعديلات على قانون الضرائب على الدخل وهو صادر برقم 91 لسنة 2005 ، وبعد إجراء التعديلات الجديدة فإن قيمة الضرائب على الدخل ستصبح مخفضة كما كانت عليه ويتوقع أن تؤدي إلى تحسن في مستوى دخول العاملين بالدولة.

ويوضح الجدول الجديد للضرائب على الدخل أن هناك تراجع وانخفاضاً كبيراً على الضرائب التي تم فرضها على الدخول، وأوضح مستشار وزير المالية للشئون الضريبية رمضان صديق خلال الاجتماع مع لجنة الخطة والموازنة أن الضريبة لا يتم احتسابها على إجمالي الدخل، وإنما يتم احتسابها على صافي الدخل عقب خصم التكاليف والأعباء.

كم ستدفع ضرائب على راتبك بعد التعديلات الجديدة؟

يوضح الجدول التالي قيمة الضرائب الحالية التي يتم خصمها من الأجر الشهري للعاملين، يوضح به قيمة الضرائب الجديدة بعد التعديلات بحسب الأجر الشهري.