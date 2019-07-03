جنون الأصفر.. اعرف سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-7-2019 بدون مصنعية بمصر والسعودية

قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم في مصر عقب ارتفاع سعر الأوقة عالمياً بشكل مفاجئ، جديراً بالذكر أن سعر الأوقية يوم الإثنين الماضي وقد بلغت الأوقية وقتها 1390 دولار، واستقرت في تعاملات الثلاثاء، وقفزت قفزة كبيرة في تعاملات اليوم الأربعاء بنحو أكثر من 36 دولار مقارنة بسعر الأوقية أمس، حيث سجلت الأوقية الآن 1426 دولار، وسجل عيار 21 للجرام 654 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب 5232 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 12 جنيه للجرام الواحد مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وسجل عيار 18 الأبرز في محافظات الوجه البحري والقبلي بنحو 561 جنيه مقابل الجرام الواحد بدلاً من 550 جنيه في تعاملات أمس، بينما بلغ متوسط سعر جرام عيار 22 في محلات الصاغة بنحو 685 جنيه للجرام، ونتابع معكم على مدار اليوم الأربعاء أحدث تطورات سعر المعدن الأصفر خاصةً مع التذبذبات التي أصبح يشهدها من وقت لأخر.

سعر الذهب اليوم

ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بمصر والسعودية وفق أحدث تقارير بمحلات الصاغة، عقب ارتفاع أوقية الذهب من 1390 دولار إلى 1426 دولار، الأمر الذي إنعكس على جميع أعيرة الذهب بمحلات الصاغة، وإليكم جدول أسعار الذهب في مصر بدون المصنعية.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 745 إلى 747 عيار 22 683 إلى 685 عيار 21 652 إلى 654 عيار 18 559 إلى 561 الجنيه الذهب 5,216 إلى 5,232 أوقية الذهب 23,174 إلى 23,245

وقد تشهد أسعار الذهب بالجدول السابق اختلاف بسيط للغاية من محل صائغ لأخر، ويتم التحديث فوراً حالة وجود تغييرات جديدة في قيمة الأوقية عالمياً.

سعر الذهب اليوم في السعودية

بلغ متوسط سعر الأوقية في السعودية بنحو 5348 ريال، لتتأثر كافة أعيرة الذهب في السعودية بارتفاع الأوقية، ونرصد لكم الآن أحدث أسعار الذهب في السعودية وفق تعاملات الأربعاء، حيث سجل عيار 21 للجرام 150.48 ريال، بينما سجل عيار 24 للجرام 171.97 ريال، وسجل عيار 18 مقابل الجرام 128.98 ريال.

الوحدة سعر الجرام بالريال السعودي سعر الجرام بالدولار الأمريكي عيار 24 171.97 45.85 عيار 22 157.64 42.03 عيار 21 150.48 40.12 عيار 18 128.98 34.39 الجنيه الذهب 1204 320.95 أوقية الذهب 5348 1426 كيلو الذهب 171.972 45.849

وسجل سعر عيار 14 للجرام 100.32 ريال، بينما سجل عيار 12 مقابل الجرام الواحد 85.99 ريال، ونتابع معكم سعر الذهب اليوم في السعودية على مدار اليوم وحتى نهاية التعاملات اليومية في محلات الصاغة.