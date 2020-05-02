حجز شقق دار مصر يبدأ غدًا في 5 مدن.. اعرف خطوات التسجيل إلكترونيا

يبدأ التسجيل الإلكتروني لحجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة يوم غدٍ الأحد، 3 مايو 2020، الموافق 10 رمضان 1441هـ، وذلك بواقع 1061 شقة كاملة التشطيبات، للدورين “الأرضي- الأخير”، وفقًا لبيان أعلنه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأفاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن تخصيص الوحدات في مشروع دار مصر سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني “online”، في 5 مدن جديد، وهي:

15 مايو

السادات

العاشر من رمضان

بدر

برج العرب الجديدة

حجز شقق دار مصر

وينشر موقع “كلمة” طريقة الحجز الإلكتروني لشقق دار مصر التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك على النحو التالي:

سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه.

سداد مبلغ 500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان.

التقديم بإيصال السداد على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (من هنــا).

في حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهرين من انتهاء الحجز.

طريقة السداد

وفي سياق حجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة، فقد ذكر بيان وزارة الإسكان، أنه على العميل بعد ذلك سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة على أن يجري سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

كما لا بد من سداد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات دون أي فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة، وفي حالة سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يُخصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة.