حساب المواطن يرد على مستفيدين نقص مبلغ دعمهم في الدفعة 18

رد حساب المواطن على بعض المستفيدين الذين اشتكوا من خصم جزء من مبلغ الدعم المستحق وكان يوم الخميس الماضي ضمن الدفعة 18 من البرنامج الخاص بحساب المواطن الدفعة 18.

حساب المواطن يرد على المستفيدين

ويذكر أن مواطن اشتكى واستفسر أنه تم خصم 220 ريالا من مبلغ الدعم المخصص له، وكان قد تم إيداع الدعم للمستحقين يوم الخميس ضمن الدفعة 18 من البرنامج.

رد حساب المواطن

ورد حساب المواطن على الاستفسار قائلا: «إن حساب المواطن اتضح له أنه بعد الاطلاع على تفاصيل وبيانات المستفيد المخصوم منه 220 ريالا اتضح أن إجمالي الدخل له يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة؛ مما أثر على استحقاقه لهذه الدفعة».

نفس الرسالة من حساب المواطن للكثيرين

ووجه حساب المواطن للكثير من المواطنين والمستفيدين ممن شكوا من وجود الكثير من الخصومات، على مبالغ الدعم المستحقة في الدفعة الـ18 من حساب المواطن.

2.5 مليار ريال قيمة الإيداع في حساب المواطن الدفعة 18

وأعلن برنامج حساب المواطن التفاصيل بشأن الدفعة الثامنة عشرة، إذ شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة، ويذكر أن المبالغ المستحقة والتي أودعها حساب المواطن بلغت نحو 2.5 مليار ريال، وبلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.