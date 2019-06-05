حساب المواطن متبقي 4 أيام لصرف الدفعة القادم

أعلن برنامج الدعم ” حساب المواطن ” على أنه سوف يتم صرف الدفعة القادمة ” التاسعة عشر ” في اليوم العاشر من الشهر الجاري ، وقد أكد الحساب على انه متبقي فقط أربع أيام من أجل إيداع كافة المبالغ في حسابات المستفيدين من الدفعة التاسعة عشر ، وقد نوه الحساب على ضرورة الإفصاح عن مصادر الدخل من أجل تحقيق شروط الأهلية في الحساب من أجل الإستفادة من الدعم الذي يقدمه الحساب .

ما هو برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن هو برنامج دعم مقدم من قبل الحكومة في دولة المملكة العربية السعودية لكافة الأسر المحتاجة والتي لا تستيطع تلبية إحتياجاتها الرئيسية ، والأسر من ذوي الدخل المتوسط أو المنخفض ، وتعمل الحكومة السعودية منذ تطبيق الضريبة المضافة في بداية العام الماضي على تحقيق التوزان الإقتصادي في المملكة ، من اجل تطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

التسجيل متاح للدفعة العشرين في حساب المواطن

أكد القائمون على برنامج حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية على أن التسجيل ما زال مستمر لكافة المواطنين الذين يرغبون في التسجيل من اجل الإستفادة من الدفعة العشرين ، وقد اكد الحساب على ضرورة تحقيق شروط الأهلية من أجل تحقيق كافة المتطلبات ، وقد دعا الحساب كافة المواطنين إلي زيارة الموقع التابع لبرنامج الدعم من التسجيل والإستفادة من الدفعة الجديدة من خلال الرابط التالي هـــــنـــا