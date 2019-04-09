بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين في حساب المواطن وشروط التسجيل في دفعة مايو من برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي، وهو يسعى إلى تقديم الدعم للأسر منخفضة الدخل، لكي تستطيع تحمل أعباء الحياة، ومواجهة فرق الأسعار بسبب التوسعات الاقتصادية وزيادة الأسعار، وهو مقدم من وزارة للعمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لحماية الأسر منخفضة الدخل من الضرر الذي قد يصيبهم بسبب التوسعات الاقتصادية، وأطلق برنامج حساب المواطن لأول مرة عام 2017، وقام بتغطية أكثر من 12مليون سعودي حتى الآن، ويتم إيداع المبالغ النقدية في حسابات المستفيدين، في يوم 10 من كل شهر ميلادي على مدار العام.

وقام برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه عام 2017حتى دفعة مارس السابقة، بدفع ما يقرب من 30.5 مليار ريال للأسر السعودية، وللاستفادة من حساب المواطن هناك شروط يجب ان تتوفر في المتقدم، وينتظر الكثير من الناس دفعة شهر أبريل، التي ستدفع في حسابات المستفيدين في العاشر من أبريل الجاري، وحسب ما نشر على صفحة حساب المواطن على توتير، فيمكن الآن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من دفعة شهر مايو المقبل، وبلغ عدد المستفيدين من دفعة شهر مارس ما يقرب من 3.6مليون، و 8.4مليون تابعين لهم.

سجل الآن للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر مايو عبر الرابط التالي:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/V63kNmc0FN — حساب المواطن (@citizenaccount) April 6, 2019

شروط الاستحقاق والتسجيل

للاستفادة من برنامج حساب المواطن، هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم وهي :

أن يكون حاملا للجنسية السعودية.

أن يكون مقيما في السعودية.

توافق البيانات.

وللتسجيل يتم فتح الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا.

ويتم كتابة البيانات الصحيحة بشكل دقيق، مثل كتابة رقم الهوية في المكان المحدد لها، وكتابة تاريخ الميلاد، وكتابة رقم الجوال المستخدم، فهو سيكون وسيلة التواصل، ثم يتم إكمال باقي البيانات المطلوبة، وللعلم فالتسجيل في حساب المواطن متاح طوال العام.

الأهداف الذي يسعى برنامج حساب المواطن إلى تحقيقها

يسعى برنامج حساب المواطن إلى التخفيف عن الأسر السعودية منخفضة الدخل، والتي قد تضرر بسبب فرق وزيادة الأسعار، والإصلاحات الاقتصادية التي تحدث في المملكة. يسعى برنامج حساب المواطن إلى رفع كفاءة الدعم الحقيقي، وتوجيه للمستحقين بالفعل. ويهدف حساب المواطن أيضا إلى تشجيع الشعب، على إتباع سياسية ترشيد الاستهلاك.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/EO0BxXqC3Z — حساب المواطن (@citizenaccount) April 9, 2019

وهناك فئات معينة هي التي يمكنها الاستفادة من برنامج حساب المواطن، هي الأسر السعودية المقيمة في السعودية، والفرد السعودي المستقل، والأشخاص الحاملين لبطاقات التنقل، وأيضا أسرة المرأة السعودية التي تزوجت من شخص غير سعودي، وقام حساب المواطن بتغطية ما يقرب من 82% من الأسر السعودية، وبعد التسجيل في برنامج حساب المواطن في حالة تطابق الشروط السابقة بك، يقوم برنامج حساب المواطن بإرسال الرسائل على الجوال المسجل لك بالقبول، وبعدها تبدأ مرحلة إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات.

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