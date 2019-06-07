حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة التاسعة عشر .. وإليكم رابط التسجيل في الدفعة عشرين

يستمر حساب المواطن في إستقبال طلبات التسجيل للدفعة العشرين من الدعم المقدم للمستحقين ، حيث أكد الحساب على كافة المواطنين الراغبين في التسجيل والإستفادة من الدفعة العشرين القيام بالإسراع بالتسجيل في موقع البرنامج من أجل إكتمال الطلبات قبل الموعد النهائي المحدد له ، وهو العاشر من الشهر الجاري ، حيث كشف البرنامج على أن أخر موعد من أجل التسجيل في الدفعة العشرين هو العاشر من الشهر الجاري .
ما هو برنامج حساب المواطن
يعتبر حساب المواطن من أبرز البرامج التمويلية والداعمة في دولة المملكة العربية السعودية ، والتي تقدمه الحكومة السعودية من أجل توفير الراحة لكافة المواطنين ، والعمل على تقديم حياة جميلة وكاملة الرفاهية لمواطنيها ، وقد أكد البرنامج على انه يأتي داعماً للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط من أجل تلبية إحتياجاتهم الأسياسية .
تعرف على مستفيدي حساب المواطن في السعودية
- الأسر السعودية المحتاجة.
- الفرد السعودي المستقل عن الأسرة بسكن خاص.
- المرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي.
- الحاملين لبطاقات التنقل.
تم تقسيم الشرائح إلى 5 فئات وهي:
- الفئة الأولى: رواتبهم من صفر إلى 8699
- الفئة الثانية: رواتبهم من 8700 إلى 11999
- الفئة الثالثة: رواتبهم من 12000 إلى 15299
- الفئة الرابعة: رواتبهم من 15300 إلى 20159
- الفئة الخامسة: رواتبهم أكبر من 20160 وهم من لا يستحقون الدعم.
شروط الأهلية في حساب المواطن
1- أن يطابق الشروط والمعايير .
2- أن يكون سعودي بالإضافة إلي اهتمام البرنامج بالفترة التي يقضيها المستحقين خارج المملكة.
3- أيضا مطابقة الراتب الأساسي مع الجهات الحكومية المتخصصة.
رابط التسجيل في حساب المواطن
دعا الحساب كافة المواطنين إلي زيارة الموقع التابع لبرنامج الدعم من التسجيل والإستفادة من الدفعة الجديدة من خلال الرابط التالي هـــــنـــا
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