حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة التاسعة عشر .. وإليكم رابط التسجيل في الدفعة عشرين

يستمر حساب المواطن في إستقبال طلبات التسجيل للدفعة العشرين من الدعم المقدم للمستحقين ، حيث أكد الحساب على كافة المواطنين الراغبين في التسجيل والإستفادة من الدفعة العشرين القيام بالإسراع بالتسجيل في موقع البرنامج من أجل إكتمال الطلبات قبل الموعد النهائي المحدد له ، وهو العاشر من الشهر الجاري ، حيث كشف البرنامج على أن أخر موعد من أجل التسجيل في الدفعة العشرين هو العاشر من الشهر الجاري .

ما هو برنامج حساب المواطن

يعتبر حساب المواطن من أبرز البرامج التمويلية والداعمة في دولة المملكة العربية السعودية ، والتي تقدمه الحكومة السعودية من أجل توفير الراحة لكافة المواطنين ، والعمل على تقديم حياة جميلة وكاملة الرفاهية لمواطنيها ، وقد أكد البرنامج على انه يأتي داعماً للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط من أجل تلبية إحتياجاتهم الأسياسية .

تعرف على مستفيدي حساب المواطن في السعودية

الأسر السعودية المحتاجة.

الفرد السعودي المستقل عن الأسرة بسكن خاص.

المرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي.

الحاملين لبطاقات التنقل.

تم تقسيم الشرائح إلى 5 فئات وهي:

الفئة الأولى: رواتبهم من صفر إلى 8699

الفئة الثانية: رواتبهم من 8700 إلى 11999

الفئة الثالثة: رواتبهم من 12000 إلى 15299

الفئة الرابعة: رواتبهم من 15300 إلى 20159

الفئة الخامسة: رواتبهم أكبر من 20160 وهم من لا يستحقون الدعم.

شروط الأهلية في حساب المواطن