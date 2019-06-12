حساب المواطن يصدر تنبيهاً بشأن أسعار البنزين

كشف حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية على أنه قد تم تعويض كافة المستفيدين من برنامج الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية عن رفع أسعار البنزين ، والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي ، وقد تم الأخذ بعين الإعتبار كافة التغييرات التي طرأت على أسعار الوقود في المملكة ، هذا وقد طالب العديد من المواطنين في المملكة بزيادة الدعم في برنامج حساب المواطن وذلك بسبب إرتفاع العديد من الخدمات والسلع والمحروقات .

حساب المواطن يجيب المواطنين بشأن تغطية أسعار الوقود

أجاب حساب المواطن أجد المواطنين من خلال حسابه الرسمي التابع لخدمة العملاء على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بخصوص تغطية الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء ، وبانه يتم تعويض كافة المستفيدين من خلال الدعم المقدم، والذي يمثل فرق التكلفة في مابين السعر السابق والسعر الحالي ، وحيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها ،بالإضافة إلي تاثير تطبيق القيمة المضافة على العديد من الإغذية والمشروبات والأثر غير المباشر الناتج عن الإصلاحات الإقتصادية .

حساب المواطن يودع الدفعة التاسعة عشر

يذكر ان حساب المواطن قد أودع الدفعة التاسعة عشر من البرنامج يوم الإثنين الماضي ، والتي وصلت قيمتها إلي 2.5 مليار ريال سعودي مخصص لدعم مستفيدي الدفعة التاسعة عشر لشهر يونيو العام الجاري ، وقد بلغت إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال سعودي ،وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والإستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطياً عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد ومستفيدة .