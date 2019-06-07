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حساب المواطن ينصف المستفيدين قبل إيداع دعم الدفعة الـ 19

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
حساب المواطن ينصف المستفيدين قبل إيداع دعم الدفعة الـ 19

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع كلمة دوت أورج ، حيث أكد الحساب على عدم أحقية البنوك في إستقطاع مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين في حال وجود مديونيات أو أقساط مستحقة ، وقد دعى الحساب كل من يواجه مشكلة بتقديم شكوى عبر مؤسةة النقد السعودية .هذا وقد نلقى حساب خدمة العملاء سؤالاً قال فيه : “هل يحق للبنك الخصم من حساب المواطن علما أن البنك الذي أتعامل معه وضع حسابي بالسالب فكيف أضمن عدم خصم المبلغ؟” .

موعد إيداع الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن في المملكة على أنه سوف يتم صرف الدعم لمستفيدي الحساب في العاشر من الشهر الجاري يوم الإثنين المقبل ، هذا وقد نوه الحساب على ضرورة إستيفاء شروط الأهلية في البرنامج للإستفادة ، ومن ضمن شروط الأهلية ما يلي :-

1- أن يكون المسجل سعودي الجنسية.
2- يُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
3- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

رابط التسجيل في حساب المواطن للدفعة العشرين

أعلن حساب المواطن في المملكة على أن عملية التسجيل في الحساب تتواصل للدورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث برنامج الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية لكافة المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي هنا

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

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