حساب المواطن ينصف المستفيدين قبل إيداع دعم الدفعة الـ 19

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع كلمة دوت أورج ، حيث أكد الحساب على عدم أحقية البنوك في إستقطاع مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين في حال وجود مديونيات أو أقساط مستحقة ، وقد دعى الحساب كل من يواجه مشكلة بتقديم شكوى عبر مؤسةة النقد السعودية .هذا وقد نلقى حساب خدمة العملاء سؤالاً قال فيه : “هل يحق للبنك الخصم من حساب المواطن علما أن البنك الذي أتعامل معه وضع حسابي بالسالب فكيف أضمن عدم خصم المبلغ؟” .

موعد إيداع الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن في المملكة على أنه سوف يتم صرف الدعم لمستفيدي الحساب في العاشر من الشهر الجاري يوم الإثنين المقبل ، هذا وقد نوه الحساب على ضرورة إستيفاء شروط الأهلية في البرنامج للإستفادة ، ومن ضمن شروط الأهلية ما يلي :-

1- أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

2- يُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

3- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

رابط التسجيل في حساب المواطن للدفعة العشرين