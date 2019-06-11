حصرياً فحص عن مساعدة المقطوعة شهر شوال في الضمان الإجتماعي 1440 ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن رابط أو أخبار او موعد لصرف مساعدة المقطوعة المقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لكافة الأسر المحتاجة أو ذات الدخل المنخفض ، وذلك من اجل مساعدتهم في مواجهة ظروف الحياة الصعبة ، ومواجهة غلاء المعيشة ، وذلك بعد قيام الحكومة السعودية بتطبيق الضريبة المضافة .

تعرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، هي مساعدة مالية تقديم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، عن طريق وكالة الضمان الإجتماعي ، ويتقدم لها كافة المواطنين للإستفادة منها ، وتخضع للعديد من الشروط والضوابط من أجل الإستفادة من المقطوعة .

الفئات المستحقة من مساعدة المقطوعة

تقدم المساعدات المقطوعة في حالات العجز المؤقت.

تقدم المساعدات المقطوعة للأرامل والأيتام.

تقدم المساعدات المقطوعة للأسر محدودة الدخل فقط.

وتشمل المساعدات المقطوعة النساء المطلقات.

تشمل المساعدات المقطوعة أيضا الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

يستفيد من المساعدات المقطوعة أسر السجناء.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، بالإضافة إلي رقم خاص ، وسنرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية الرابط والرقم من أجل الإستعلام عن الضمان ، وطريقة الإستعلام وهي الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم الخاص 8001222777 او زيارة رابط الضمان الإجتماعي من هـــــنـــا