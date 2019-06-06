حصرياً موعد صرف الدفعة 19 التاسعة عشر من حساب المواطن

يترقب المواطنين في المملكة العربية السعودية الإعلان عن صرف الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن ، والتي من المرتقب أن يتم صرفها في اليوم العاشر من الشهر الجاري ، وقد إنتشرت في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات بخصوص موعد صرف الدفعة التاسعة عشر والتي ضمنت أنه سوف يتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك ،الأمر الذي تم نفيه بشكل مطلق من قبل القائمون على برنامج الدعم المقدم للأسر السعودية .

حساب المواطن

يعتبر حساب المواطن من أهم وابرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنين من الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط ، والتي لا تقدر على التعايش مع غلاء المعيشة والأسعار العالية ، بسبب فرض الضريبة المضافة من قبل الحكومة السعودية ، وذلك من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي لدي المملكة .

تعرف على شروط تحقيق الأهلية في حساب المواطن

1- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

2-أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

3-عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

4-توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

هذا وقد أكد حساب المواطن على أن قيمة الدعم تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا .

رابط التسجيل في حساب المواطن

يستمر حساب المواطن بإستقبال طلبات التسجيل في الدفعة العشرين من الدعم ، وقد دعا الحساب كافة المواطنين إلي زيارة الموقع التابع لبرنامج الدعم من التسجيل والإستفادة من الدفعة الجديدة من خلال الرابط التالي هـــــنـــا