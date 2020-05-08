حقيقة توقف العمل بالمشروعات القومية في صعيد مصر

نشرت بعض المواقع الإخبارية، وصفحات على منصات السوشيال ميديا، أنباءً تفيد بتوقف العمل بالمشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، فيما نفى تلك الأنباء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مؤكدًا أنها غير صحيحة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه بشأن ما تردد عن توقف تنفيذ المشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بقنا وسوهاج ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بسبب فيروس كورونا المستجد، فقد تواصل مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

حقيقة توقف العمل بالمشروعات القومية

وذكرت وزارة التنمية المحلية، إنه لا صحة لتوقف العمل بالمشروعات القومية بسبب فيروس كورونا، وذلك في أي منطقة تشرف عليها ومنها الصعيد، وأن الموقف التنفيذي لجميع المشروعات يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها.

وشدد الوزارة على الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مواقع المشروعات المختلفة، طبقًا للإرشادات الوقائية المتبعة والمنصوص عليها من وزارة الصحة والسكان وكذلك منظمة الصحة العالمية.

مشروعات مبادرة حياة كريمة

وفي سياق نفي وقف العمل بالمشروعات القومية في الصعيد، فإن وزارة التنمية المحلية، تُنفذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، مشيرة إلى أنه سيجري تسليمها وفقًا لجدول زمني محدد من قبل، وهي تشمل: