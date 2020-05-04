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حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية والوقود بعد فرض رسوم جديدة

بواسطة dina badr
حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أخبار حول زيادة أسعار المواد البترولية والوقود، وذلك بسبب الرسوم الجديدة التي فرضت عليها، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية للتأكد من صحة ما تم تداوله من أنباء، وقد نفت الأخيرة بدورها تلك الأنباء، مؤكدة أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

حقيقة زيادة أسعار البترول

أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزارة اليوم بيان يقوم خلاله بنفي ما تردد خلال الفترة الأخيرة من أنباء حول زيادة أسعار المواد البترولية والوقود نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، وأكد المركز على ذلك بعد تواصله مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت بدورها أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأوضحت وزارة البترول أن أسعار الوقود لن يضاف إليها أي زيادة، حتى مع فرض رسوم جديدة على أسعار الوقود.

فرض رسوم جديدة

وأكدت وزارة البترول خلال البيان الصادر عنها، أن الرسوم التي تم فرضها تتبع عملية تسوية مالية بين الهيئة العامة للبترول وبين الخزانة العامة، مؤكدة على أن أسعار الوقود يتم إقراها من قبل اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي، والتي تعقد اجتماعها لمتابعة الأسعار وإقرارها كل 3 أشهر، وفي نهاية البيان تقدميت الوزارة إلى المواطنين بضرورة التأكد من صحة الأنباء قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تثير إلا القلق والبلبلة بين المواطنين.

نص البيان

حقيقة زيادة أسعار الوقود
حقيقة زيادة أسعار الوقود

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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تعليق 1
  1. بدر يقول

    ايه التخلف اللى احنا فيه ومين الحمار اللى يطلع اشاعة مثل هذه البترول انخفض من 70 دولار الى 18 دولار وعايز البترول يرتفع سعره ايه الزمن الخربان ده

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