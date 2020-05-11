حلواني أبو عمر.. أسعار كحك العيد 2020

ننشر أسعار كحك العيد من أبو عمر والذي يُقدم كعادته مجموعة لذيذة ومتميزة من تشكيلة حلويات العيد من كحك العيد والغريبة والبتي فور والبسكويت والسابليه، هذا ويحقق حلواني أبو عمر شعبية كبيرة في سوق الحلويات خلال الفترة الماضية، حيث أن منتجاته متميزة وجميلة ولذيذة، كما أن أسعارها في متناول الجميع وكل الأسر بالإسكندرية، كما تتواجد فروع أبو عمر في الكثير من المناطق.

حلويات ومخبوزات أبو عمر

منيو أسعار كحك العيد أبو عمر 2020 هي الأفضل حيث تُقدم قائمة الأسعار مفاجآت كبيرة لكل الأسر المصرية المرتقبة فرحة العيد القادمة، ويعتبر حلواني أبو عمر واحد من أشهر محلات الحلواني في مدينة الإسكندرية، حيث يقدم منذ سنوات مجموعة متميزة من أفضل الحلويات والمخبوزات بالإضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع.

أسعار كحك العيد أبو عمر 2020