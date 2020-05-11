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حلواني أبو عمر.. أسعار كحك العيد 2020

بواسطة محمود عطا الله
أسعار كحك العيد أبو عمر 2020 أسعار كحك العيد أبو عمر 2020

ننشر أسعار كحك العيد من أبو عمر والذي يُقدم كعادته مجموعة لذيذة ومتميزة من تشكيلة حلويات العيد من كحك العيد والغريبة والبتي فور والبسكويت والسابليه، هذا ويحقق حلواني أبو عمر شعبية كبيرة في سوق الحلويات خلال الفترة الماضية، حيث أن منتجاته متميزة وجميلة ولذيذة، كما أن أسعارها في متناول الجميع وكل الأسر بالإسكندرية، كما تتواجد فروع أبو عمر في الكثير من المناطق.

حلويات ومخبوزات أبو عمر

منيو أسعار كحك العيد أبو عمر 2020 هي الأفضل حيث تُقدم قائمة الأسعار مفاجآت كبيرة لكل الأسر المصرية المرتقبة فرحة العيد القادمة، ويعتبر حلواني أبو عمر واحد من أشهر محلات الحلواني في مدينة الإسكندرية، حيث يقدم منذ سنوات مجموعة متميزة من أفضل الحلويات والمخبوزات بالإضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع.

أسعار كحك العيد أبو عمر 2020

  • سعر كيلو كحك العيد أبو عمر ملبن أو عجوة 30 جنيه.
  • سعر كحك العيد البلدي 40 جنيه.
  • سعر كحك العيد عجميه عين جمل 60 جنيه.
  • سعر كحك العيد ملبن عين جمل 60 جنيه.
  • كحك العيد بالبندق 60 جنيه.
  • كحك العيد بلدي 100% ملبن أو عجوة 60 جنيه.
  • سعر الغريبة لوكس من أبو عمر 40 جنيه.
  • الغريبة مكسرات 50 جنيه.
  • سعر بتي فور أبو عمر بالمكسرات 50 جنيه.
  • سابليه بالمكسرات 60 جنيه.
  • بسكويت لوكس 30 جنيه.
  • بسكويت بلدي 40 جنيه.
  • علبة نصف كيلو كحك 20 جنيه.
  • علبة نصف كيلو غريبة 20 جنيه.
  • علبة نصف كيلو بتي فور أبو عمر 25 جنيه.
  • علبة نصف كيلو بسكويت 20 جنيه.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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